Tuzla'da Halk Kütüphanesi ve Şuşa Fotoğraf Sergisi açıldı

TUZLA'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tuzla Belediyesi tarafından halk kütüphanesi ve Türk Dünyası Kültür Başkenti olan 'Şuşa Fotoğraf Sergisi' açıldı. Açılışa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, " İki güzelliği bir araya getirerek, hem kardeşliğimizi birleştirdik hem de kitapları mekanında buluşturmuş olduk" dedi.

Tuzla Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Tuzla İlçe Halk Kütüphanesi ve Türk Dünyası Kültür Başkenti olan 'Şuşa Fotoğraf Sergisi' Rumeli Kültür Merkezi'nde açıldı. Açılışa Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul İl Kültür Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Alahverdizade ile çok sayıda kitap ve fotoğraf sever katıldı.

"İKİ GÜZELLİĞİ BİR ARAYA GETİRDİK"

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Bugün burada iki güzelliği bulundurduğumuzu ifade ettim. Bugün gençlerimize bir kütüphane kazandırıyoruz. Gençler okumak isteyip, kitaba kolayca ulaşmak istiyorlar. Entelektüel ortamlarda bulunma arzuları var. Bu arzuyu taçlandırmak için ortaya konmuş bir eserdir. Ayrıca kardeş Azerbaycan, 44 yıllık savaşla kazanılmış zaferle birlikte 2023 yılı Şuşa yılı olması münasebetiyle bugün Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen ve onun sergisi olacağı buradaki sergiyle birlikte iki güzelliği bir araya getirdik. İki güzelliği bir araya getirerek, hem kardeşliğimizi birleştirdik hem de kitapları mekanında buluşturmuş olduk" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat