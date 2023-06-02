Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim Sergisi'nde 'Güzel Bir Öykü: Türk Resim Sanatı' Paneli Düzenlendi

Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim" sergisi kapsamında "Güzel Bir Öykü: Türk Resim Sanatı" paneli düzenlendi.

TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla CerModern'de gerçekleştirilen panelde, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk resim sanatının ulaştığı yer, tarih ve sanat ilişkisi ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan Çetin, TTK'nin kuruluşundan bu yana çok sayıda sergiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Uzun bir aradan sonra Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir etkinliğe imza atmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çetin, "Serginin girişinde Cumhuriyetimizin ilk yıllarında özellikle Ankara'da ve İstanbul'da gerçekleştirilen sergiler için oluşturulan kataloglar, davetiyeler var. Bunlar tek tek kütüphanemizden çıkarıldı. Atatürk'ün söylediği gibi teknolojik ilerleme ile bizzat irtibatlı bir iş bu. Ülkemizin özellikle görsel sanatlardaki kapasitesi yüksektir." dedi.

Geçmişten bugüne teknolojinin geliştiğine dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:

"Artık yapay zekayla dijital ortamlarda eserler yapılabiliyor. Günümüzde 'Makineler ressamların yerini alabilecek mi?' sorusunun tartışılması gerek. Anlatılacak konu mutlaka bir görselle desteklenmeli. Üniversitede ders verirken her ne kadar elimde cihazla ders anlatmak istemesem de Avrupa'dan bize nakledilen böyle bir akım var. Ancak resimde bu akım henüz geçerli değil. Çünkü resimde tablonun içine dalıp kaybolabiliyorsunuz, zaten bu gerçekleşiyorsa sanattır."

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özden ise sanatın insan yaşamını estetik açıdan güzelleştirdiğine işaret ederek, "Günümüze kadar gösterdiği gelişim sayesinde pozitif bilimin öznesi haline geldi. Başlangıçta bireyin iyi ve güzeli arama yolunda kullandığı bir araçken zamanla akıl ve iradeyi yönlendiren yaşam amacını sorgulayan felsefi bir doktrin kazanmış oldu." diye konuştu.

Sanatın en önemli misyonunun halka dokunmak, zenginleştirmek ve estetik bakış açısı kazandırmak olduğunu dile getiren Özden, şöyle devam etti:

"Sanatçının himayesi ve sanat eserlerine verilen değer medeniyet tasavvurunun önemli bir göstergesidir. Aynı zamanda sanat için bilimsel toplantılar yapılması, sergi ve gösteriler düzenlenmesi ve tertip edilen festivaller büyük zenginliktir. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen etkinliklerden biri olan 'Tuvalde Yüzyıl' sergisi, Türk resim sanatının serüvenini gözler önüne sererek, birçok kıymetli sanat eserinin Ankaralılarla buluşmasını sağlayacak önemli bir sergidir."

Panel, konuşmaların ardından iki oturumla devam etti.

Bu arada, "Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim" sergisi 2 Temmuz'a kadar açık olacak.