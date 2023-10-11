Ordu'nun Ünye ilçesinde cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin katıldıkları kurslarda üretilen el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi açıldı. Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülere yönelik Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinin öncülüğünde açılan kurslarda üretilen el sanatları ürünlerinden oluşan sergi büyük ilgi gördü.

Tutuklu ve hükümlülerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin katıldıkları kurslarda üretilen el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülere yönelik Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinin öncülüğünde açılan kurslarda üretilen el sanatları ürünlerinden oluşan sergi büyük ilgi gördü.

Ünye Adliyesi girişinde bulunan salondaki serginin açılışında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, "Bugün Ünye Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlülerin el emeği göz nuru ürünlerin halkla buluşturulması adına adliyemizde oluşturulan standın açılışı için bir araya geldik. Bizler bu kursları ve eğitimleri önemsiyoruz. Bu çalışmalar hükümlülerimizin rehabilitesine hizmet ettiği gibi aynı zamanda aile bütçelerine de katkıda bulunuyor. Aynı zamanda sanat eserleri de ortaya konulmuş oluyor. Bu çalışmalara katkı sunan cezaevi müdürümüzü, personelimizi, halk eğitim merkezi müdürlüğü ve hocaları ile bu eserleri ortaya koyan hükümlülerimizi kutluyorum. Projemiz kapsamında hükümlülerimizin aslında hem sanat hem de meslek öğrenmeleri adına yapılanların sergilenmesi bizleri mutlu etmiştir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sergilenen el emeği göz nuru ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu. Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Özer Duman, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy ve Ordu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ziyaettin Kürşad Elbirler'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Serginin açılışına ayrıca Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personelleri ile adliye personelleri katıldı.