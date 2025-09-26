Turna.com'dan resmi tatil günlerine göre rota önerileri

ÇEVRİMİÇİ seyahat platformu Turna.com, 2026 resmi tatillerine özel hazırladığı kapsamlı rehberi paylaştı. Kar tatillerinden sahil kaçamaklarına, şehir keşiflerinden gastronomi rotalarına uzanan pek çok farklı seçenek sunan rehber, yılın resmi tatil fırsatlarını en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler için bir yol haritası oluşturuyor.

Turna.com tarafından yapılan açıklamada, "Yeni yılı keyifli bir şekilde karşılamak isteyen gezginler için Avrupa ve Türkiye'den farklı rota seçenekleri ön plana çıkıyor. Viyana'nın göz alıcı yılbaşı atmosferi, Prag'ın masalları andıran meydanları, Berlin'in keşfe değer kültürü ve Strasbourg'un ünlü Noel pazarları bu dönemde unutulmaz deneyimler sunuyor. Kapadokya, sıcak hava balonlarıyla yeni yılın ilk gününe eşsiz manzaralarla başlamayı vadediyor. Erzurum ise karlarla çevrili romantik bir keşfi ve kış sporlarını tek rotada buluşturuyor. Daha ılıman bir alternatif arayanlar için Kıbrıs renkli bir kaçış fırsatı sunarken, Bolu sakinliğiyle yeni yılı huzurla karşılamak isteyenler için ideal bir durak" denildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer yer verildi:

"2026 Ramazan Bayramı, mart ayına denk geliyor. Bu keyifli bahar aylarında vizesiz seyahat edilebilen Tiflis'in nostaljik sokakları, Belgrad'ın hareketli şehir hayatı ve Mısır'ın büyüleyici atmosferi dikkat çeken seçenekler arasında. Tiflis uçak biletleri 3.500 TL'den, Belgrad uçak biletleri 5.000 TL'den, Mısır uçak biletleri 6.000 TL'den başlayan fiyatlarla keyifli bir keşfin kapılarını aralıyor.

"Yurt içinde ise Mardin ve Gaziantep'in zengin kültürü, tarihi dokusu ve eşsiz mutfağı seyahat tutkunlarını kendine çekiyor. Ayvalık'ın huzurlu sokakları ve Assos'un denizle buluşan göz alıcı manzaraları ise bayram tatilini unutulmaz bir keşfe dönüştürmek isteyenler için cazip seçenekler sunuyor.

23 NİSAN'DA TATİL ÖNERİLERİ

"Baharın enerjisini kısa bir kaçamakla değerlendirmek isteyenler için yurt içi ve yurt dışında pek çok keyifli rota sıralanıyor. Yurt dışı rotalarında Fas'ın egzotik atmosferi 10.000 TL'den, Amsterdam'ın kanalları ve kültür dolu sokakları 5.000 TL'den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla doğru tercih oluyor. Balkanlarda ise 4.500 TL'den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla Makedonya bu mevsimde keyifli bir keşif fırsatı sunuyor.

"Yurt içinde ise Fethiye ve Datça'nın mavinin binbir tonuyla çevrili koyları, bahar tatilinde deniz ve doğa keyfi için sıklıkla tercih edilen rotalar arasında yer alıyor. Isparta'nın lavanta kokulu sokakları kültür ve doğa keşiflerini bir arada yaşamak isteyenleri bekliyor.

"Yurt dışında farklı deneyimler arayanlar için Bakü'nün modern ve geleneksel dokuyu harmanlayan büyülü atmosferi, Bükreş'in ikonik caddeleri ve Budapeşte'nin büyüleyici manzaraları öne çıkıyor. Bakü ve Bükreş uçak biletleri 4.000 TL'den, Budapeşte uçak biletleri 6.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

"Yurt içinde ise baharın tüm renklerini keşfetmek isteyenler için doğanın bir hayli cömert davrandığı Kaz Dağları, Kaş'ın turkuaz koyları ve Olimpos ile Adrasan'ın incelikle tasarlanmış otelleri keyifli seçenekler arasında bulunuyor.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NDA TATİL PLANI

"Bu tatilde farklı seçenekler değerlendirilebilir. Avrupa atmosferini solumak isteyenler Lizbon'un tarihi sokaklarında keyifli yürüyüşler yapabilir. Bu tarihlerde Lizbon uçak biletleri yaklaşık 6.500 TL başlangıç fiyatına sahip. Farklı bir deneyim isteyenler için vizesiz seyahat edilebilen Arnavutluk'un kültürel mirası da güzel bir alternatif. Yaklaşık 4.500 TL'den başlayan fiyatlarla Tiran uçak bileti seçenekleri mevcut.

"Türkiye'de kalmak isteyenler Ege'nin güzel kıyılarında Çeşme ve Urla'da deniz tatili yapabilir ya da Adana'da mutfak lezzetleriyle dolu bir yolculuk planlayabilir. Yine bu tarihlerde Turna'da İzmir uçak biletleri 3.000 TL, Adana uçak biletleri ise 3.500 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

KURBAN BAYRAMI TATİL FIRSATI

"Böylesine uzun bir tatilde uzak rotalara da yelken açmak mümkün. Yaklaşık 3.500 TL'den başlayan fiyatlarla Londra'da tarihi müzeler gezilebilir, Edinburgh'un Orta Çağ sokaklarının atmosferi hissedilebilir.

"Daha kuzeyde Kopenhag'da kanalların arasında bisikletle dolaşmak da mümkün. İtalya'nın Puglia hattı, masmavi koyları ve özgün köyleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Bu tarihlerde Kopenhag uçak biletleri 7.000 TL, İtalya uçak biletleri ise 4.500 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Türkiye'de kalmak isteyenler ise Doğu Karadeniz'in yaylalarına kaçabilir ya da Marmaris ve Bodrum'da deniz, güneş ve eğlence dolu bir tatil yaşayabilir.

"Yunanistan'ı tercih edenler Atina'da antik kalıntılar gezebilir, Selanik'te sahil boyunca yürüyüş yapabilir. Feribot bileti alarak kısa sürede ulaşılabilen Yunan Adaları'nda deniz tatili için güzel seçenekler bulmak da mümkün. Daha yakın alternatifler arayanlar Sapanca'da doğada zaman geçirebilir, Göcek'te koylarda tekne turları yapabilir ya da yine feribotla ulaşılabilen Avşa Adası'nda sakin ve huzurlu bir ada tatili deneyimleyebilir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA HAFTA SONU TATİLİ

"Bu yıl Zafer Bayramı pazar gününe denk geliyor. Hafta sonunu değerlendirerek yakın rotalara kaçamak yapılabilir ve büyük zaferi kutlarken kısa bir tatilin keyfi çıkarılabilir. Balkanlar'da yeni bir ülke görmek isteyenler yaklaşık 7.500 TL'den başlayan uçak bileti fiyatlarıyla Karadağ'ın sahil kasabalarını tercih edebilir; Budva'da tarihi sokaklarda gezebilir, Kotor Körfezi'nde muhteşem manzaralar izleyebilir. İstanbul'a yakın bir rota arayanlar için Polonezköy'de doğanın içinde yapılacak keyifli yürüyüşler iyi bir seçenek olabilir. Ege kıyılarında kısa bir deniz tatili düşünenler için ise Kuşadası ideal bir durak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA ROTALAR

"Cumhuriyet Bayramı, perşembe günü kutlanacak. Bu hafta sonunda Avrupa şehirlerini görmek için Almanya'da farklı kentler gezilebilir ya da Belçika'da tarihi meydanlar keşfedilebilir. Ülke içinde kalmak isteyenler için Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yerinde yaşanabilir; resmi törenlere katılmak ve müzeleri ziyaret etmek için güzel bir fırsat. Daha sakin bir tatil isteyenlerse Bozcaada'da bağ yollarında yürüyüşler yapabilir, adanın huzurlu atmosferinde birkaç gün geçirebilir."