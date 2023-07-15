TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'den 15 Temmuz Mesajı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Raev, Türk halkının devletine, ülkesine, demokrasisine ve özgürlüğüne canı pahasına kahramanca sahip çıktığı 15 Temmuz direnişinin 7. yıl dönümünü saygı ve hayranlıkla andığını belirterek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Raev, mesajında, Türk halkının devletine, ülkesine, demokrasisine ve özgürlüğüne canı pahasına kahramanca sahip çıktığı 15 Temmuz direnişinin 7. yıl dönümünü saygı ve hayranlıkla andığını belirterek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin tek vücut olarak canı pahasına vatanına sahip çıkan kahramanları önünde saygıyla eğildiğini ifade eden Raev, "Bu destansı mücadele Türk dünyasına olduğu kadar tüm dünyaya örnek olmuştur. Birlik ve beraberlik sağlanırsa insanımızın neler yapabileceğini gösteren kardeş Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin kazanımlarını coşkuyla kutluyoruz." açıklamasında bulundu.

Sultan Raev, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz, ülkesi ve milletiyle birlik içinde hareket eden Türk halkının demokrasi ve özgürlüğüne nasıl sahip çıktığını, böylece hiçbir gücün kendisine diz çöktürmeyeceğini bir kez daha gösterdiği gündür. Bu açıdan 15 Temmuz, Türk dünyasında umudun, kardeşliğin, birliğin ve parlak geleceğin sembolüdür. Bu mücadelenin kahramanları her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak etmektedir. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, gösterdiği büyük cesaret ve direnişten dolayı Türk kardeşlerimizin her birine bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum."