TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcılığı'na atama yapıldı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Sayit Yusuf, görevi devraldı. Devir teslim törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim katıldı. TÜRKSOY'un Türk dünyasını birbirine yaklaştırdığı vurgulandı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Sayit Yusuf, görevi Bilal Çakıcı'dan devraldı.

TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde düzenlenen devir teslim törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev katıldı.

Çam, törende, yeni dönemin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Dünyada Türk dünyasının sesi giderek bir umut ışığı olarak yayılmakta. Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasıyla başlayan süreç içinde coğrafyamızda pek çok acılı hadiseler yaşandı, yaşanıyor. Bunların çözümü noktasında Türkiye Cumhuriyeti önemli gayretler sarf ediyor. Bu çerçevede başta TÜRKSOY olmak üzere bu gibi teşkilatların inşallah daha önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Dünyada barışın ve huzurun yayılması için üzerlerine düşen görevler olduğunu vurgulayan Çam, "Toplantılar, festivaller, etkinlikler, tanıtımlar, bunlar güzel. Ama bu ailenin daha sık bir araya gelerek, çözümler, katma değerler üretmesi ve stratejik bir takım çalışmalar yapması noktasında bu dönemin daha verimli geçmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Kurumlarda değişim ve dönüşümün önemine değinen Çam, her sona ermenin yeni bir başlangıç olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Çam, deprem sonrası destekleri için TÜRKSOY üyesi ülke ve teşkilata da teşekkürlerini iletti.

"TÜRKSOY, Türk dünyasını birbirine yaklaştırıyor"

Yasin Ekrem Serim de TÜRKSOY'da yapılan her görevin Türk dünyasına hizmet olduğunu belirterek, "TÜRKSOY, düzenlendiği etkinliklerle Türk dünyasını birbirine yaklaştırıyor." dedi.

Tüm dost ve kardeş ülkeleri TÜRKSOY'u desteklemeye davet eden Serim, TÜRKSOY'un daha etkili bir hale gelmesini temennisinde bulundu.

Raev ise Türk kültürünün dünyanın ayrılmaz parçası olduğunu anlatmayı görev edindiğini belirterek, "TÜRKSOY günleri adına düzenlendiğimiz onlarca etkinlik, Türk dünyası gönül birlikteliğini sağlamlaştırdı." ifadelerini kullandı.

Bilal Çakıcı da TÜRKSOY'un değerinin zamanla daha iyi anlaşılacağını dile getirerek, TÜRKSOY'un her açıdan büyüme ihtiyacının olduğunu kaydetti.

Sayit Yusuf ise Türk dünyasının güçlenmesi için çalıştıklarını belirterek, "Biz hepimiz bir bütünün hizmetkarlarıyız." ifadelerini kullandı.