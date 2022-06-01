Türkmenistan'da Dünya Çocuk Günü etkinliği - Haberler

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Türkmenistan'da Dünya Çocuk Günü etkinliği

AA - Merdan Velhanov - Kültür Sanat
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Türkmenistan'da Dünya Çocuk Günü etkinliği

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) binasında düzenlenen etkinliğe Sağlık ve İlaç Sanayii Bakanı Muhammet Ergeşov, Eğitim Bakan Yardımcısı Aleksandr Amanov, BM temsilcileri ile çok sayıda çocuk ve veliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ergeşov, programa katılanları gün dolayısıyla kutlayarak anne ve çocuk sağlığının temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Etkinlikte çocukların sağlıklı yaşaması, kaliteli eğitim alması gibi konular değerlendirildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan "çocukların hayalleri" konulu video gösterilirken küçüklerin kocaman hayalleri izleyenler tarafından alkışlandı.

Ayrıca ülke genelinde düzenlenen "Benim Kahramanım Kim?" konulu poster yarışmasının sonuçları açıklandı. Katılımcı sayısının 300'den fazla olduğu yarışmasında kazanan 7 yarışmacının ödülleri takdim edildi.

Çocukların şarkı ve dans performansları izleyenlerce uzun süre alkışlandı.

AA / Merdan Velhanov - Kültür Sanat

Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Günü Türkmenistan Haziran Kültür Sanat Haberler

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