Türkiye ve Ukrayna'nın kültürel değerleri Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği etkinlikle aynı sahnede buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğüne bağlı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından Türk halk müziği eserlerinin icrasının ardından Türk halk dansları performansı sergilendi. Programda ayrıca Türkiye'nin ve Ukrayna'nın seçkin opera eserleri icra edildi.

Türkiye ve Ukrayna'nın kültürel değerleri aynı sahnede buluştu

ANKARA - Türkiye ve Ukrayna'nın kültürel değerleri Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği etkinlikle aynı sahnede buluştu.

Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını dünya sahnesine taşımanın yanı sıra temsilciliklerinin bulunduğu coğrafyalardaki ülkelerin kültürel değerleri ile Türk kültürünün niteliklerini bir araya getirerek kültürel etkileşimi artırmaya devam ediyor. Bu çerçevede enstitü, dünyanın farklı coğrafyalarında etkin bir şekilde yürüttüğü kültürel diplomasi faaliyetlerine Kyiv'de gerçekleştirdiği etkinlikle bir yenisini ekledi.

Kyiv Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Türkiye Cumhuriyeti Kyiv Büyükelçiliği ve Kyiv Ulusal Akademik Opera Tiyatrosu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kyiv'de "İki Halk Tek Kalp" adlı konser düzenlendi. Etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Kyiv Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Kyiv Ulusal Akademik Opera Tiyatrosu Müdürü Bogdan Strutinskiy, Kyiv Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İhsan Demirbaş, yabancı misyon şefleri, Türk kültürüne ilgi duyan kişiler ve davetliler katıldı.

Program, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

Kyiv Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, yaşanan gelişmelere ilişkin, "Son aylarda Ukraynalı dostlarımızın zor şartlara rağmen ayakta kalabildiğine şahitlik ettim. Bu sebeple böyle bir programın yapılması gerektiğini mütalaa ettik." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğüne bağlı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından Türk halk müziği eserlerinin icrasının ardından Türk halk dansları performansı sergilendi.

Programda ayrıca Türkiye'nin ve Ukrayna'nın seçkin opera eserleri icra edildi.