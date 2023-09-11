Türkiye ve Senegal arasında vakıflar alanında işbirliği

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Senegal Cumhuriyeti Vakıf Yüksek Otoritesi arasında vakıflar alanında mutabakat zaptı imzalandı. Protokol kapsamında vakıflar alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak, yatırım projeleri desteklenecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Senegal Cumhuriyeti Vakıf Yüksek Otoritesi arasında vakıflar alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Senegal Cumhuriyeti Vakıf Yüksek Otoritesi arasında vakıflar alanında mutabakat zaptı imzalandı. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile Senegal Cumhuriyeti Senegal Vakıf Yüksek Otoritesi Genel Müdürü Racine Ba arasında imzalanan protokolle; Senegal'in farklı bölgelerindeki vakıfların gelişimini teşvik etmek, vakıf projelerini geliştirmek ve vakıf projelerinde kamu ve özel girişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

YATIRIM PROJELERİ DESTEKLENECEK

Protokol kapsamında; vakıflar alanında hazırlanmış bilgi ve belgeler, basım ve yayınlar, araştırma ve bilimsel çalışmalar taraflar arasında paylaşılacak. Bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla oryantasyon programı, seminer, toplantı ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek. İmzalanan protokol kapsamında; yatırım projeleri desteklenecek. Kamu vakfı, aile vakfı, ortak vakıf ve kamusal faaliyet gösteren vakıfların kontrol ve denetim, izleme-değerlendirme mekanizmalarının tasarlanması ve uygulanması alanlarındaki Türkiye'nin yüzyıllara dayanan tecrübesi aktarılacak.