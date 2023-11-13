Türkiye ve Azerbaycan arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Azerbaycan Kültür Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması imzalandı. İmza töreninde, bakanlar ve yetkililer bir araya geldi. Anlaşma ile kültürel mirasın korunması ve kardeş ülke Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Azerbaycan Kültür Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen imza törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli ile diğer yetkililer katıldı.

Törende konuşan Ersoy, Azerbaycan'ın Kültür Bakanı Kerimli ile kültürel işbirliğine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sanat, müzik, edebiyat ve diğer kültürel unsurların toplumlar arasında köprüler kurduğunu, farklılıkları birleştirdiğini vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi:

"Şanlı geçmişiyle Türk dünyasının kültürel mirasına sahip çıkmak ve her platformda bu mirası tanıtmak bizlerin en büyük görevidir. İmzalayacağımız anlaşma ile sadece kültürel mirasın korunması değil konserler, sergiler, tiyatro ve edebiyat etkinliklerinde kardeş ülke Azerbaycan ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız. Aynı zamanda genç yetenekleri desteklemek ve kültürel mirasımızı korumak için yeni projeleri de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültür alanında imzalanacak işbirliği anlaşması ile ilişkilerimiz daha da kuvvetlenecek, ortak çalışmalar ivme kazanacak."

Ersoy, gelecek yıl 15 şehirde düzenlenecek Kültür Yolu Festivalleri'nde Azerbaycan'ın da etkin şekilde yer alması için atılacak adımları Kerimli ile konuşma fırsatı bulduklarını da dile getirdi.

Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli de geniş heyetle geldiği Ankara'da Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri müzakere etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin özel önem taşıdığına dikkati çeken Kerimli, "Halklarımız siyasi, ekonomik ve medeni alanda yıllar boyu birbirine destek olmuştur. Devletlerarası münasebetlerimiz de sarsılmaz ortak tarihi ve kültürel değerler üzerine kurulmuştur. Kardeşlik ve dostluk münasebetlerini bütün sahalarda olduğu gibi medeniyet ve kültür alanında da devam ettireceğiz. Azerbaycan ve Türkiye, dünyada ortak Türk kültür mirasının tanıtılması için mühim işler görmektedir." dedi.

Bakanlar Ersoy ve Kerimli, konuşmalarının ardından Kültürel İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.

Mehmet Nuri Ersoy, "Aziz Şehir Şuşa" kitabını hediye eden Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov'a teşekkürlerini iletti.