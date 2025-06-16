Türkiye ve AB'nin Kültürel Mirası Sergilendi

AVRUPA Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ev sahipliğinde 'Paylaştığımız Kültürel Miras' adlı fotoğraf albümü sergilendi. Ossowski, "Bu sergi, zaman mekan ve amaç doğrultusunda birlikte yaptığımız bir yolculuk. Avrupa Birliği'ne üye olan devletler ve Türkiye olarak el ele verdiğimizde ne kadar güzel işler başarabildiğimizi gösteren bir örnek. Bu sadece coğrafya olarak da değil, ruhen de geçerli bir şey. Türkiye, Avrupa Birliği'nin ruh arkadaşı" dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ev sahipliğinde AB ve üye devletlerin desteklediği projelerden seçilen karelerin yer aldığı 'Paylaştığımız Kültürel Miras' adlı fotoğraf albümü sergilendi. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Dışişleri Bakanlığı mensupları, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler de yer aldı.

'AVRUPA MEDENİYETİNİN PEK ÇOK ÖNEMLİ BİLEŞENİ BURADAN DOĞDU'

Büyükelçi Ossowski, Türkiye ve AB'nin ruh arkadaşı olduğunu belirterek, "2017 senesine gittiğimizde o zaman için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı olan Cristiyan Berger, Avrupa Birliği Yeşil Diplomasi Haftası dolayısıyla buradaki bu bahçeye genç bir ıhlamur ağacı dikmişti. Aradan geçen bu süre zarfında bu genç ağaç da daha kuvvetli hale geldi, büyüdü ve tıpkı Avrupa Birliği-Türkiye ortaklığı gibi güven temelinde ve zamanla şekillenerek sürekli büyüdü. Bu akşam burada lansmanını yapacağımız bu serginin temelinde de tam olarak bu fikir, yani birlikte bir şeyler yetiştirme fikri yatıyor. Paylaştığımız kültürel miras fotoğraf albümü yalnızca bir proje kataloğu olmaktan öteye görsel bir yolculuk. Hepinize bu kitapçıklardan birer nüsha almanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bu sergi, zaman mekan ve amaç doğrultusunda birlikte yaptığımız bir yolculuk. Avrupa Birliği'ne üye olan devletler ve Türkiye olarak el ele verdiğimizde ne kadar güzel işler başarabildiğimizi gösteren bir örnek. Bu sadece coğrafya olarak da değil, ruhen de geçerli bir şey. Türkiye, Avrupa Birliği'nin ruh arkadaşı. ve Avrupa medeniyetinin pek çok önemli bileşeni buradan doğdu. Bununla birlikte Türkiye'de doğu ve batı bir arada. Tıpkı İstanbul gibi kadim şehirlerin bulunduğu Türkiye'de doğu ve batı bir arada. Biz, birbirimize bağlıyız. ve bu deneyimlerimiz yüzyıllarca geriye gidiyor. Ümit ediyoruz ki daha yüzyıllarca ileriye de gidecek" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,