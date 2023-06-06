Türkiye, UNESCO 1970 Sözleşmesi'nin yürütme organı olan komiteye üye seçildi

TÜRKİYE, kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili, 'UNESCO 1970 Sözleşmesi'nin yürütme organı olan komiteye üye seçildi. Kültür varlıklarının korunarak, ait oldukları topraklara iadesinin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yapacak komitede Türkiye'nin üyeliği 4 yıl sürecek.

Geçmişte Anadolu'dan kaçırılan kültür varlıklarını başarılı operasyonlarla anavatana tekrar kazandıran Türkiye, kültür varlıklarının yasa dışı ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için alınacak tedbirleri barındıran, '1970 UNESCO Sözleşmesi'nin yürütme organı komitesine üye seçildi. Üyelik seçimleri Paris'te UNESCO Merkez Binası'nda sözleşmeye taraf 145 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi. Kültür varlıklarının korunarak, ait oldukları topraklara iadesinin teşvik edilmesi açısından önem taşıyan komiteye, Türkiye'nin üyeliği 4 yıl devam edecek. Türkiye tarafından hazırlanan; kültür varlıklarının kaçakçılığı ve tahribatını teşvik eden sosyal medya paylaşımlarının engellenmesi ile ilgili UNESCO'yu yetkilendirmeyi konu alan taslak, komiteye üye olan pek çok ülke tarafından destek görerek kabul edildi.

'KAÇAKÇILIKLA İLGİLİ EN HUKUKİ METİN'

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, kültür varlıklarının kaçakçılığının engellenmesi ve tahribatının önlenmesi alanında 1970 UNESCO Sözleşmesi'nin en önemli hukuki metin olduğunu söyledi. Coşkun, Türkiye'nin uzun yıllardır sürdürdüğü ısrarlı çalışmalar hem yurt içinde hem de yurt dışında semerelerini veriyor. Bu manada kuşandığımız tecrübe bizi bütün ülkelerle birlikte hareket etmeye ve onlarla birlikte yeni imkanları seferber etmeye götürüyor. Bu karar da Türkiye'nin öncülüğünde ve birçok ülkenin desteğiyle gerçekleşti. Sadece bizim için değil, dünyadaki bu sözleşmeye taraf ülkelerin tamamında kültür varlıklarının kaçakçılığından mustarip olmuş bütün köken ülkeler bakımından çok özel ve önemli bir iş oldu dedi.

'UNESCO'YU GÖREVLENDİRDİK'

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da bütün imkanları kullanarak kültür varlıklarının kaçakçılığının ve tahribatının engellenmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Coşkun, Bu çalışmaları yaparken öncülük ederek, yenilikçi biçimlerle yeni imkanları kullanarak, bütün köken ülkelerin mağduriyetini giderecek bir biçimde çalışmalar yürütüyoruz. Yine öncülük yaparak dünyada kullanılan popüler sosyal medya platformlarında kültür varlıklarının tahrip edilmesinin önlenmesi, kaçakçılığın özendirilmesinin ve teşvik edilmesinin men edilmesi gibi konularda çalışmak üzere UNESCO'yu yetkilendiren bir karar taslağı hazırladık. Dışişleri Bakanlığımız ile birlikte ülkemizin öncülüğünde UNESCO'yu bu hususta görevlendirdik. UNESCO dünya üzerindeki bütün sosyal medya platformların yöneticileri ve ilgileri ile müzakereler yaparak, kültür varlıklarının kaçakçılığının ve tahribatının engellenmesi hususunda çalışmalar yapacak. Biz bu girişim ile bütün köken ülkeler ve mağdurlar için bir büyük çalışmaya öncülük etmiş bulunuyoruz diye konuştu.