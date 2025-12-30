Haberler

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 2025 yılında sinema alanında 150 projeye 316 milyon 674 bin TL destek sağladık
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında sinema alanında toplam 150 projeye 316 milyon 674 bin TL destek sağlandığını duyurdu. Yerli film gösterim desteği ve uluslararası film festivallerinde Türkiye'nin tanıtımının artırıldığı belirtiliyor.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında kültür, sanat ve turizm alanında yapılan çalışmalara ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerine ilişkin, "Sinemada üretimi destekleyen, gösterim altyapısını güçlendiren bir yılı geride bıraktık. 2025 yılında Sinema Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla; sinema alanında toplam 150 projeye 316 milyon 674 bin TL destek sağladık. Yerli Film Gösterim Desteği kapsamında 101 sinema salonu işletmesine 42 milyon 750 bin TL destek verdik. Türk sinemasını dünyaya taşıdık. Cannes, Berlin, Şanghay ve Kahire gibi dünyanın önde gelen film festivalleri ile MIPCOM, MIPTV ve ATF - Asia TV Forum & Market gibi uluslararası dizi ve içerik fuarlarında Türkiye stantları kurarak filmlerimizin, dizilerimizin ve ülkemizin tanıtımını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

'GÖRSEL HAFIZAMIZI GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Türk dünyası ile sinemada güçlü iş birliği kurduklarını ifade eden Bakan Ersoy, "Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel ve sanatsal iş birliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ni 2023'te Azerbaycan'da, 2024'te Türkmenistan'da, 2025'te Kazakistan'da bakanlığımız destekleriyle gerçekleştirdik. Sinemayı çocuklarımızla buluşturduk. 'Çocuklar İçin Gezen Sinema' projesiyle, depremden etkilenen illerimiz dahil 72 il ve 598 ilçede, 750 binin üzerinde çocuğumuza sinema deneyimi yaşattık. Görsel hafızamızı geleceğe taşıyoruz. Atatürk'ün daha önce yayımlanmamış görüntülerinden Osmanlı'nın son dönemine, Cumhuriyet'in ilk yıllarından Anıtkabir'in yapım sürecine ve Kore Savaşı'na uzanan yüzlerce belge filmi dijitalleştirerek YouTube'daki 'Sine' kanalımız üzerinden kamuoyuyla buluşturduk. Bu kapsamda, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonu ile Prof. Dr. Sami Şekeroğlu tarafından kurulan MSGSÜ Sinema-TV Merkezi Koleksiyonu'nu, uluslararası standartlara sahip özel arşivlere taşıyarak modern koşullarda koruma altına aldık. Sinema alanında üretimi destekleyen, erişimi genişleten ve Türkiye'nin anlatı gücünü dünyaya taşıyan bütüncül bir kültür politikasıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

