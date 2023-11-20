Türkiye'nin tek polisiye edebiyat organizasyonu 'Kara Hafta İstanbul Festivali' yarın başlıyor

DenizBank ana sponsorluğunda düzenlenen festival, Alman ve Yunan polisiyelerini konu alacak. Uluslararası üne sahip yazarlar ve çevirmenlerin katılacağı etkinlik, 23 Kasım'da sona erecek.

Türkiye'nin tek polisiye edebiyat organizasyonu "Kara Hafta İstanbul Festivali" yarın başlayacak.

DenizBank ana sponsorluğunda 9'uncusu düzenlenen festivalin etkinlikleri, Pera Palace Hotel'in yanı sıra Goethe Institut'te gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda Agatha Christie, Georges Simenon, Ian Fleming, Mike Hammer ve Sir Alfred Hitchcock temalarını işleyen etkinliğin bu yılki ekseni Alman ve Yunan polisiyeleri olacak.

Festivale, Yunanistan'dan Petros Markaris, Dimitris Mamaloukas ile Vassilis Danellis, Allmanya'dan ise Wolfgang Schorlau gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra Ahmet Ümit, Murat Menteş, Doğu Yücel, Alper Canıgüz, Elçin Poyrazlar, Algan Sezgintüredi, Aslı Perker, Tuna Kiremitçi ve Işıl Işık da katılacak.

Etkinlik kapsamında verilen ve bir gelenek haline gelen "Polisiye Edebiyatına Katkı Ödülü" bu yıl yazar, çevirmen ve editör Algan Sezgintüredi'ye takdim edilecek.

Festivalin Pera Palace Hotel'deki oturumları için "0212 377 40 00" aranarak rezervasyon yaptırılabilecek. Goethe Institut oturumlarda ise kapasite doğrultusunda kapılar açık olacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm oturumların ücretsiz olacağı etkinlik 23 Kasım'da sona erecek.