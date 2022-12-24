Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosu Öztürk, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosu Umut Lütfi Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkonsolos Öztürk, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" dalında Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" fotoğrafına oy veren Öztürk, fotoğrafın, Türk milletinin karşılaştığı zorluklara, meydan okumalara ve acı tecrübelere karşı kararlılıkla birlik ve dayanışmasını muhafaza etmesini yansıttığını söyledi.

"Çevre-yaşam" dalında Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karesinde karar kılan Öztürk, fotoğrafın, orman yangınlarıyla mücadele eden kahraman kamu görevlilerinin insani duyarlılıkları ile doğal yaşamı koruyup sahip çıkılması gerektiğini hatırlattığını belirtti.

"Spor" dalında Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" fotoğrafını tercih eden Öztürk, "Buzul tırmanışı gibi zorluk derecesi yüksek bir deneyimi, bulutlarda gezinti izlenimi uyandırarak insana dinginlik vermesinden dolayı hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

"Anadolu Ajansının özverili foto muhabirlerinin çektiği hem haber hem sanat değeri yüksek fotoğraflar arasından seçim yapmak güçtü." diyen Başkonsolos Öztürk. oylamada fotoğrafları yer alan tüm fotoğrafçıları kutladı.