Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosu Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kültür Sanat Haberleri

Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosu Öztürk, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosu Umut Lütfi Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosu Umut Lütfi Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkonsolos Öztürk, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" dalında Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" fotoğrafına oy veren Öztürk, fotoğrafın, Türk milletinin karşılaştığı zorluklara, meydan okumalara ve acı tecrübelere karşı kararlılıkla birlik ve dayanışmasını muhafaza etmesini yansıttığını söyledi.

"Çevre-yaşam" dalında Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karesinde karar kılan Öztürk, fotoğrafın, orman yangınlarıyla mücadele eden kahraman kamu görevlilerinin insani duyarlılıkları ile doğal yaşamı koruyup sahip çıkılması gerektiğini hatırlattığını belirtti.

"Spor" dalında Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" fotoğrafını tercih eden Öztürk, "Buzul tırmanışı gibi zorluk derecesi yüksek bir deneyimi, bulutlarda gezinti izlenimi uyandırarak insana dinginlik vermesinden dolayı hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

"Anadolu Ajansının özverili foto muhabirlerinin çektiği hem haber hem sanat değeri yüksek fotoğraflar arasından seçim yapmak güçtü." diyen Başkonsolos Öztürk. oylamada fotoğrafları yer alan tüm fotoğrafçıları kutladı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Kültür Sanat

Lütfi Öztürk Türkiye Nagoya Umut Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title