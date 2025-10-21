Türkiye'nin kültürel zenginliği Karabük'teki festivalde sergileniyor

81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliği başladı.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye'nin kültürel zenginliği ile çeşitliliğinin sergilendiği etkinliğe, ülkenin dört bir yanından katılımcılar geldi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, açılışta yaptığı konuşmada festivalin ikincisini düzenlediklerini belirterek, üniversitede yenilikçi projelerle yeni bir vizyon ortaya koymaya çalıştıklarını anlattı.

Festivalle öğrencilerin, idari personelin ve akademisyenlerin memleketleriyle işbirliği içinde illerini, kültürlerini ve turizm değerlerini tanıtacakları ortamı oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Kırışık, şöyle devam etti:

"Bugün ikincisini yapacağımız etkinlikte artık Türkiye'ye yayılan coşkuyu, yeni bir festival anlayışını, kendi illerini tanıtma heyecanını öğrencilerimizle, akademik personelimizle ve halkımızla buluşturuyoruz. Bu tür sosyal projelere önem veriyoruz. Bu sosyal projeler her birimizin gelişimine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu sosyal projelerle ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına son derece önemli değerler katacağımıza inanıyorum."

Konuşmanın ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu önünde düzenlenen etkinlikte 81 ilin ve öğrenci kulüplerinin stantlarını gezdi.

Festivalin açılışına, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

Çeşitli sergiler, sanat etkinlikleri, konserler, söyleşiler, yöresel gösteriler, halk oyunları ve yöresel lezzetlerin sergileneceği ve 81 ilin tanıtımının yapılacağı KBÜFEST, yarın sona erecek.

Festival kapsamında, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, kariyer söyleşilerinde yarın saat 14.00'te 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda konuşma yapacak.