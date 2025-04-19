Türkiye'nin İlk Taşınan Tarihi Camisi: Sungur Bey Cami

Türkiye'nin ilk taşınan tarihi camisi Sungur Bey, cemaatini ağırlamaya devam ediyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Pertek ilçesinde 1577 yılında inşa edilen Sungur Bey Cami, ODTÜ tarafından yürütülen çalışmada, caminin taşları tek tek numaralandırılıp orijinal hali korunarak 55 yıl önce yeni yerine taşındı. Türkiye'de taşınan ilk büyük tarihi eser olan cami, günümüzde hala ibadete açık olarak kullanılıyor.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde bulunan Sungur Bey Cami, 1577 yılında Çemişgezekli Pis Hüseyin Bey'in torunu Sungur Bey tarafından inşa edildi. 1971 yılında, Keban Baraj Gölünün suları altında kalma tehlikesi nedeniyle caminin korunması için büyük bir taşınma operasyonu gerçekleştirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yürütülen çalışmada, caminin taşları tek tek numaralandırıldı ve orijinal hali bozulmadan yeni yerine taşındı. Bu özellikleriyle Sungur Bey Cami, Türkiye'de taşınan ilk büyük tarihi eser olma unvanını taşıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren ilçe halkında Mehmet Zülfü Yolga, "Bu cami, Bey Sungur Cami veya Sungur Bey Cami olarak anılıyor. 1577 yılında Pir Hüseyin Bey'in torunu Bay Sungur tarafından yapılmış. Eski Pertek'te, şu anki konumundan 5 kilometre daha güneyde bulunuyordu. Keban Baraj Gölünün sularına gömülmemesi için 1971 yılında ODTÜ tarafından taşınmıştır. Daha önce küçük eserler, çeşmeler taşınmıştı ama bu, Türkiye'de taşınan ilk büyük tarihi eser olarak kayıtlara geçti" dedi.

Yolga, caminin mimari yapısına da değinerek, "Bu kare planlı bir yapı olup Selçuklu ve beylikler dönemi mimarisinin izlerini taşıyor. Üzerindeki süslemeler ve akustik özellikler, o dönemin izlerini yansıtıyor. Ancak yapıldığı dönem Osmanlı dönemi olarak kaydedilmiş. Yaklaşık 500 yıllık bir cami ve taşınmasının üzerinden de 54 yıl geçti. Günümüzde halen ibadete açık ve kullanılmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.