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Türkiye'nin ilk madenci korosu konser verdi

Kültür Sanat Haberleri

Zonguldak'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında maden işçilerinden oluşan Türkiye'nin ilk ve tek madenci korosu konser verdi. Konserde vatandaşlar şarkılara dans ederek ve alkışlarla eşlik etti.

ZONGULDAK'ta, maden işçilerinden oluşan Türkiye'nin ilk ve tek 'madenci korosu', Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Zonguldak Limanı'nda Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan himayelerinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin kapanış programı olarak Türkiye'nin ilk ve tek madenci korosu konser verdi. Konserde vatandaşlar keyifli anlar yaşarken şarkılara dans ederek ve alkışlarla eşlik etti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Zonguldak Türkiye Kültür Sanat Haberler

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