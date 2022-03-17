Türkiye'nin ilk kukla operası 'Madama Butterfly' büyük ilgi gördü

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giacomo Puccini'nin Uzakdoğu motifleri ile süslediği dünyaca ünlü Madama Butterfly Operası'nın, 'kukla operası' versiyonu ile dünya prömiyerini sahnelerken, sanatseverlerden tam not aldı.

Madama Butterfly Operası, Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde seyirci ile buluştu. Japonya'nın Nagasaki kentinde yaşayan genç bir geyşanın hayatını konu alan eser, 2 perde olarak sahnelendi. Türkiye'nin ilk kukla operası 'Madama Butterfly Kukla Operası'nın rejisörlüğünü Melih Öztürk, koreografisini MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Serbülent Biçer, orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas, koro şefliğini Anıl Aydın, anlatıcılığını ise Yusuf Ziya Büyükaslan üstlendi.

Bu arada eserin ikinci gösterimi 19 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.