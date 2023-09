Türkiye'nin ahşap direkli ve kirişli camileri UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan ahşap direkli ve kirişli camilerin korunmasına ilişkin, Ahşap olduğu için öncelikle nem ve böceklenme en büyük sorunlardan biri. Biz öncelikle ahşabı bilimsel olarak inceliyoruz. Bilim komisyonumuzun tavsiye kararları neticesinde hangi dönemde hangi adımın atılacağı planlanıyor ve bu plan dahilinde gerekli adımlar atılıyor dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 45'inci UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Cami, Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami, Kastamonu Kasaba Köy Mahmut Bey Camii ile Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Cami ve Afyonkarahisar Ulu Cami, Dünya Mirası ilan edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca UNESCO'ya 'Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri' adıyla iletilen ve toplantıda kabul edilen tarihi camiler aynı zamanda Türkiye'nin Dünya Mirası Listesi'ndeki ilk seri kültürel varlıkları oldu.

'BU 5 CAMİ, BENZER SİSTEMLERLE YAPILMIŞ'

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, listede yer alan Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Camisi'nde, eserlerle ilgili DHA'ya açıklama yaptı. İnceciköz, Ülkemizin iki nadide eseri Dünya Miras Listesi'ne girdi. Bunlardan birisi Gordion Antik Kenti diğeri de Anadolu'nun ahşap direkli camileri. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak 2 kültür varlığımızı Dünya Miras Lisesi'ne kaydetmenin gururunu yaşıyoruz. UNESCO tarihinde ilk defa bir seri adaylık olarak Osmanlı ve Selçuklu eseri dediğimiz ahşap direkli camilerimiz listeye girdi. Bu dosya bizim için oldukça özeldi. Biz 2018'den beri 2 alternatifli dosya hazırlıyoruz. Ahşap direkli camilerimiz de bu dosyalardan biri. Bu 5 camimiz birbirine yakın dönem özellikleri gösteren benzer sistemlerle yapılmış dedi.

'AHŞABI BİLİMSEL OLARAK İNCELİYORUZ'

İnceciköz, eserlerin korunmasına ilişkin de Ahşabın bakımı çok zor, bu noktada bizim Vakıflar Genel Müdürlüğümüz oldukça büyük emek sarf ediyor. Dünyada bilimsel yöntemlerle kabul edilmiş ahşap koruma yöntemleri var. Tüm bu sorunları giderecek önlemlerimizi aldık. Ahşap olduğu için öncelikle nem ve böceklenme en büyük sorunlardan biridir. Biz öncelikle ahşabı bilimsel olarak inceliyoruz. İklim de çok önemli. Bilim komisyonumuzun tavsiye kararları neticesinde hangi dönemde hangi adımın atılacağı planlanıyor ve bu plan dahilinde gerekli adımlar atılıyor diye konuştu.

'2024 İÇİN 2 DOSYA HAZIRLANIYOR'

Ayrıca, her yıl ülkeye bir müjde vermek istediklerini kaydeden İnceciköz, Sayın Bakanımızın 2018 yılında vermiş olduğu talimatları doğrusunda biz her yıl bir protokol bir de kendi bünyemizde olmak üzere 2 dosyayı hazır tutuyoruz. İlgili uzmanların olumlu rapor vereceğini düşündüğümüz dosyayı de komiteye iletiyoruz. Anadolu coğrafyamız kültür anlamında çok zengin bir coğrafya. Şunu da belirtmek isterim; dünyada en çok kültür varlığı kaydettiren ülke sıralamasında Türkiye yaklaşık 260 ülke arasında 15'nci sırada. 2024 yılı için hazırlamaya başladığımız 2 dosyamız var. Dosyalarımız şu an olgunlaşma aşamasında, misyon ziyaretleri tamamlanacak. Hazır olduğunda bakanımız paylaşacaktır. Önümüzdeki yıl da 2 dosyayı hazır edeceğiz, olgunlaşmış ve gireceğini düşündüğümüz dosyamızı resmi yollarla komiteye ileteceğiz ifadelerini kullandı. (DHA)