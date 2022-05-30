Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'de 863 öğrenci Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklara geldi - Haberler

Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'de 863 öğrenci Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklara geldi

'Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' çerçevesinde yüzlerce öğrenci Bilecik'e hayran kaldı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli Engin Beyce;

"Öğrencilerimizi kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'te ağırlamanın mutluluğu içerisindeyiz"

BİLECİK - Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü projede 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuyan üniversite öğrencilerin katıldığı 'Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' çerçevesinde 863 öğrenci Bilecik'e geldi.

Öğrenciler ilk olarak 1299 yılında Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesine geldi. Burada devletinin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesini gezen öğrenciler, Hamidiye Külliyesi ve Kuyulu Mescit'i ziyaret etti. Ardından Osmanlı Devletin manevi kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali Türbesi içindeki yerleşkeye geldiler. Burada Bilecik Belediyesi Rehberi Hilmi Kalyoncu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli Engin Beyce tarafından Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, tarihi Orhan Gazi Camii, Belekoma Kalesi ve Şeyh Edebalinin hayatı hakkında bilgi verildi.

"Osman Gazi'nin akıl hocası, kayınpederi, fikir babası, ilmi, adaleti, siyaseti öğrettiği kişi Şeyh Edebali'dir"

Yapılan gezi hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli Engin Beyce, "Cumhurbaşkanlığımızın nezdinde düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığımızın "Kuruluş'tan Çanakkale'ye, Tarihi ve Medeniyetler" projesi çerçevesinde gelen 863 öğrenciyi kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'te ağırlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Kendilerine burada Şeyh Edebali hazretlerinin hayatını kaybettiği alanda bilgiler verdik. Şeyh Edebali hazretleri Osman Gazi'nin kayınpederidir. Osman Gazi'nin akıl hocası, kayınpederi, fikir babası, ilmi, adaleti, siyaseti öğrettiği kişi Şeyh Edebali'dir. Bilecik'te kurulan Osmanlı Devleti'nin 30 sene sonra Bursa'yı, 150 yıl sonra İstanbul'u, 270 sene sonra da Viyana kapılarına dayanan devletin manevi kurucusu yine Şeyh Edebali Hazretleridir. Ertuğrul Gazi'nin alnının teri, Şeyh Edebali hazretlerinin gözünün feri, Osman Gazi'nin atının ayak izlerinin bulunduğu bu güzide topraklardan Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine tüm yurttaşlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Onları da bu topraklara diriliş ve kuruluşun şehri Bilecik'e gelmelerini bekliyoruz" dedi.

Öğrenciler Bilecik'e hayran kaldı

Bursa'dan gelen üniversite öğrencisi Teslime Çetin, Bilecik'e hayran kaldığı söyleyerek, "Burada hem kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun şehrini ziyarete hem de Söğüt, Ertuğrul Gazi'yi ziyarete geldik. Tarihi bir gezi düzenleniyor tarihimiz tarafından. Burada KYK öğrencileri olarak tarihi odaklı bir etkinliğin içerisindeyiz. Bilecik'i güzel buldum gerçekten hem tarihi yaşatan hem de yeşillileri ile hoş bir şehir. Çok güzel bir etkinlik, verimli bir etkinlik. İnşallah böyle etkinlikler görmeye devam ederiz" dedi.

KKTC'den gelen Kübra Özpolat ise, Aslen, "Çok güzeldi, çok farklıydı gerçekten diğer şehirlere oranla burada daha çok hissettim Osmanlı'yı. En çok Osmanlıyı burada hissettiğimi düşünüyorum. 5,6 öğrenci geldik Lefkoşa'dan" dedi.

Balıkesir'den gelen üniversite öğrencisi Simge Kurt ise, "Medya ve iletişim öğrencisiyim. Çok güzel. Tarihi bir mekan olduğu için beni biraz duygulandırdı açıkçası" dedi.

Balıkesir 17 Eylül Üniversitesi tarih bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Fatma Yenice ise, "Tarih öğrencisi olarak bizzat buralara şahitlik edip görmek beni onurlandırdı ve gururlandırdı. Bu etkinliklerin devamının gelmesini destekliyorum" dedi.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Cansu Yıldız, Bilecik'e çok yakın oturduğunu ama iç gelmediğini anlatarak, "Normalde Eskişehir'de oturuyorum. Daha önce buraya hiç gelmemiştim Eskişehir'de oturmama rağmen. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Böyle etkinliklerin devamının gelmesini bekliyoruz. Çok güzel, beklediğimden daha güzel. Kurak bir yer zannediyordum ama öyle değilmiş" dedi.

Antalya Akdemiz Üniversitesi Sosyoloji bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Burcu Dağ ise, "Buraları çok beğendim açıkçası. Sosyoloji de okuduğum için tarihten izler bulmak, hala yaşatılması beni çok mutlu etti. Daha önce gelmemiştim buralara o yüzden çok beğendik. Umarım daha böyle nice geziler olur. Bizim için tarihi açıdan da sosyolojik açıdan da çok mutlu olduk. Çok verimli geçti" dedi.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi 1'inci sınıf öğrencisi Sevilay Aktaş, kültür gezilerinin olması kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Bu sayede imkanı olmayanlar bile faydalandı, çoğu yeri gezebiliyoruz. Bence bu gezilerin devamı gelmeli. Buradan geziyi düzenleyenlere teşekkür ederiz. Bilecik çok güzle bir yer, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum, tarihi yönden çok iyi bir yer" dedi.

Kırşehir'den gelen Menekşe Ertem ise, "Bilecik gerçekten muazzam bir şehir. Tarihi tüylerimi diken, diken etti. Burası gerçekten çok muazzam bir şehir. Gazi yaptığı için bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Herkesi Bilecik'e davet ediyorum çünkü bu tarihi kesinlikle yaşamalısınız" dedi.

Kırşehir'den gelen diğer bir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisiyim Gülbahar Demir ise, "Bilecik şehrinin bu kadar güzel beklemiyordum. Çok güzel bir şehir. Sandığımdan çok daha güzel bir şehir. Herkese burayı öneriyorum. Tarihi çok güzel korunmuş bir şehir. Çok yeşillikli bir yer. Herkesin buraya gelmesini öneriyorum" dedi.