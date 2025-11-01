Haberler

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Turizmi Çeşitlendirmede Önemli Rol Oynuyor

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Turizmi Çeşitlendirmede Önemli Rol Oynuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin turizmin çeşitlendirilmesi ve ekonomiye katkısı hakkında bilgilendirmede bulundu. Alpaslan, bu festivallerin dünya markası haline geldiğini ve Türkiye'nin turizmde önemli bir konuma ulaştığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, kültürden sanat ve ekonomiye kadar birçok alana katkı sunan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin, turizmin çeşitlendirilmesinde de önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Alpaslan, Antalya Kültür Yolu Festivali için geldiği kentte, AA muhabirine, her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Antalya'nın çekim noktası olduğunu belirtti.

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin artık dünya markası haline geldiğini vurgulayan Alpaslan, 20'nci ve son durakları olan Antalya'da önemli etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Ülke genelinde binlerce etkinlikle milyonlarca insana ulaştıklarını belirten Alpaslan, "Kültür sanat şölenleri yaşıyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin Avrupa Festivaller Birliğine üye olması çok önemli. Dünyanın artık en tanınır, en bilinir, en marka festivallerinden birisi haline geldi. Bu Türkiye'nin kültürünün, sanatının dünyada tanıtılmasının yanında Türkiye'nin turizmi ve tanıtımı açısından çok önemli işleve sahip." diye konuştu.

Alpaslan, festivali düzenledikleri illerin, kültür sanatının yanı sıra ekonomisine de önemli katkılar sunduklarına dikkati çekti.

"Turizmde yeni rekor kırdık"

Türkiye'nin turizmde de dünyanın en iddialı ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Alpaslan, "Geçtiğimiz yıl Dünya Turizm Örgütü verilerini açıkladıktan sonra en fazla turist ağırlayan dördüncü ülke konumuna geldik. Bu yıl 9 aylık verilere göre 50 milyar doları aşan turizm gelirimiz oldu. Bu, turizmde yeni bir rekor." ifadesini kullandı.

Alpaslan, Türkiye'nin artık turizmde, kültürde ve sanatta emin adımlarla ilerlediğini, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda kültür ve sanatın, turizm alanında da önemli olduğunu dile getirdi.

Kültürden sanata, geleneksel el sanatlarından gastronomiye kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festivalin turizm için de kıymetli olduğunu anlatan Alpaslan, şöyle devam etti:

"Turizmin çeşitlendirilmesi için de çok önemli. İçinde bulunduğumuz bölge itibarıyla riskli bir alanda yaşıyoruz. Her ne kadar Türkiye çok güvenli bir ada olmasına rağmen savaşlar, problemler, sıkıntılar, olağanüstü durumlar turizmi olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz etkilerden en az etkilenmek adına önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de Türkiye'deki turizm ürünlerini çeşitlendirerek bu tür krizlerde en az zararla en az kayıpla bu süreçleri yaşamak. Biz kültür sanat etkinlikleriyle beraber gastronomiden, kış turizmine her alanda turizmimizi, ürünlerimizi çeşitlendirerek krizlerde daha güçlü hale geliyoruz. Yine Türk Hava Yolları'nın uçtuğu tüm dünya ülkelerini de hedef pazarı koyarak çeşitliliğimizi artırıyoruz."

Alpaslan, Türkiye'nin kültür ve sanat boyutu itibarıyla tanıtılmasının son derece önemli olduğuna işaret ederek etkinliklere yerli vatandaşlar kadar yabancı turistlerin de ilgi gösterdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 koltuk parası alacak

Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 katı para alacak
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı

Yeni faylar tespit edildi! Beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı duyurdu
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Otobüste yer kavgası! İki kadın yumruklaştı

Otobüste yer kavgası! İki kadın yumruklaştı
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.