Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Çanakkale'de devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali ile devam edecek. Devlet Tiyatroları, atölye çalışmaları ve temsillerle sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri", Çanakkale'de "Troya Kültür Yolu Festivali" ile devam edecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya'da başlayıp, Trabzon Sümela ve Erzurum Palandöken ile devam eden Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Troya Kültür Yolu Festivaliyle sürecek.

Çanakkale'de 9-17 Eylül arasında düzenlenecek olan Troya Kültür Yolu Festivali'nde Devlet Tiyatroları, iki atölye çalışması ve bir temsil ile sanatseverlerle buluşacak.

Festivalle ilgili detaylı bilgiye "https://www.devtiyatro.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.