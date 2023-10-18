Türkiye Kristal Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Kristal Ödülleri, sanat, medya, spor ve iş dünyasının en prestijli isimlerini ağırladı. Organizasyonun sahipleri Şeyhmus Güler ve Ferit Evgi, gelecek yıllar için sürprizlerle dolu etkinlikler planladıklarını açıkladı.

Türkiye Kristal Ödülleri Organizatörleri Şeyhmus Güler ve Ferit Evgi ev sahipliğinde Türkiye'nin en prestijli isimleri ödülle taçlandırıldı.

Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelde gerçekleşen 1. Türkiye Kristal Ödülleri'nde sanat,medya,spor ve iş dünyasının en prestijli isimleri katılımıyla herkesten tam not aldı.

Hizmet Organizasyon şirketi sahipleri Şeyhmus Güler ve Ferit Evgi daha önce Türkiye Prestij Ödülleri 2021 ve Türkiye Prestij Ödülleri 2022 düzenlemiş.

Geçtiğimiz yıl sanat, basın,medya,siyaset ve iş dünyasının üst düzey katılımıyla gerçekleşen 2.Türkiye Prestij Ödülleri 2022 gecesinde Hizmet Organizasyon Şirketinin 10.yılı kutlanmıştı.

Kaliteli ve üst düzey katılımlarla Organizasyonlar ve Ödül Törenleri düzenleyen Şeyhmus Güler ve Ferit Evgi 2024 yılı için kolları sıvadı sürprizlere hazır olun dediler.