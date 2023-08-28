Türkiye-Kore Dayanışma Platformu Ankara'da Buluştu

Türkiye- Kore Dayanışma Platformu üyeleri, başkent Ankara'da bir araya geldi. Buluşmaya Kore Kültür Merkezi Müdürü Park Kee Houng, Platform Kurucu Başkanı Hamdi Delipoyraz, sosyal medya fenomenleri, basın mensupları ve birçok davetli katıldı.

Günün kendisi için anlamlı olduğunu belirten Kore Kültür Merkezi Müdürü Park, "Bugün Türkiye'de göreve başlamamın 3'üncü yıl dönümü. Bu buluşma benim için farklı bir anlam taşıyor. Türkiye'de Kore'yi seven bu kadar insanı bir arada görmek ve birlikte buluşmak güzel bir duygu" dedi.

"PLATFORM OLARAK GÜZEL ÇALIŞMALARA İMZA ATTIK"

Platform Başkanı Delipoyraz, platformun iki ülke ilişkilerine pozitif anlamda katkılar sunacağını dillendirerek, "Platformun amacı iki ülke arasında sadece kültürel anlamda değil ekonomi, teknoloji, enerji, spor, sanat, eğitim ve diğer disiplinlerde ilişkilerin güçlendirilmesine vesile olmak. Ülkemize Kore'den gelecek yatırımlara öncülük ederken Doğu kalkınmasının öncülerinden kardeş ve dost ülke Kore'yle ortak teknoloji geliştirilme ve iş birliğinin sağlanması, firmalarımızın Kore pazarında kalıcı olabilmeleri adına da onlara destek olmak. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından platform olarak güzel çalışmalara imza attık ve bundan sonra da bölgede yapılacak çalışmalara desteğimizi artırmayı planlıyoruz" İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tanışma toplantısı gerçekleşti. Kahvaltı ve platform üyelerinin toplu fotoğraf çekimi yapıldı ve Anıtkabir ziyaretiyle program son buldu.