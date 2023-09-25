Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Müdürlüğüne Ayşe Canan Atlığ atandı

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü görevine sanat tarihçisi Ayşe Canan Atlığ atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İstiklal Caddesi'nde uzun yıllar Türkiye İş Bankası'nın Beyoğlu şubesi olarak hizmet veren bina, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi adıyla, Cumhuriyetin 100. yılına bir armağan mahiyetinde, 29 Ekim'de kapılarını sanatseverlere açacak. Müze müdürlüğü görevini ise sanat tarihçisi Ayşe Canan Atlığ üstlenecek.

Michigan Üniversitesi'nin "Sanat Tarihi" ve "Yakın Doğu Bilimleri" bölümlerinde çifte lisans eğitimini tamamladıktan sonra İTÜ'de sanat tarihi yüksek lisans eğitimi alan Atlığ, halen aynı bölümde doktora programına devam ediyor.

Sotheby's New York'ta sanat yönetimi üzerine sertifika programını da tamamlayan Atlığ, son olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde koleksiyon yöneticisi olarak görev yaptı.

1940'lı yıllardan itibaren titizlikle biriktirilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, Osman Hamdi Bey'den Şeker Ahmet Paşa'ya, İbrahim Çallı'dan Hikmet Onat'a kadar 900'ü aşkın sanatçının 2 bin 500'den fazla eserinden oluşuyor. Koleksiyondan yola çıkılarak hazırlanan özel bir seçki Resim Heykel Müzesi ile ilk kez toplu olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Kibele Sanat Galerisi'nde de görev değişikliği gerçekleşti

Öte yandan, bu yıl 24. sezonuna "merhaba" diyecek olan ve usta sanatçıların retrospektif sergilerine ev sahipliği yapan Kibele Sanat Galerisi'nde de görev değişikliği oldu.

Uzun yıllardır Kibele Sanat Galerisi Yöneticisi görevini sürdüren Nimet Özatağan'ın emekli olması üzerine, yönetici görevine Burcu Keskin getirildi.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü'nden lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü'nden ise yüksek lisans ve doktora derecelerini alan Keskin, daha önce mezun olduğu okullarda öğretim görevlisi olarak ders verdi.