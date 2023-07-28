Türkiye, Fransa ve Ermenistan'dan Kadın Sanatçıların Oluşturduğu MİASİN Grubu Diyarbakır'da Konser Verdi

Türkiye, Fransa ve Ermenistan'dan kadın sanatçıların oluşturduğu MİASİN grubu, Diyarbakır'da farklı dillerde şarkılar seslendirdi. Grup üyeleri, çeşitli enstrümanlar çalıp Türkçe, Ermenice, Fransızca ve Kürtçe eserler seslendirdi. MİASİN grubu, halkların kardeşliğini simgeleyen müzik ve sanatsal etkinlikler düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Türkiye, Fransa ve Ermenistan'dan kadın sanatçıların oluşturduğu "MİASİN" grubu, Diyarbakır'da farklı dillerde şarkılar seslendirdi.

Kendilerine "MİASİN" grubu adını veren Ezgi Elkırmış, Sevana Tchakerian, Carole Marque-Bouaret ve Seval Eroğlu, Anadolu'nun Ermeni ve Türk müziklerini keşfe çıkmak için harekete geçti.

Daha önce Ermenistan ile Tunceli ve Artvin'de konser veren grubun bir durağı da Diyarbakır oldu.

Merkez Sur ilçesindeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen müzik dinletisinde grup üyeleri, çeşitli enstrümanlar çalıp Türkçe, Ermenice, Fransızca ve Kürtçe eserler seslendirdi.

"Bütün dillere açık bir grubuz"

Grup üyelerinden Ezgi Elkırmış, AA muhabirine, diğer sanatçılarla ilk olarak Fransa'da buluştuklarını, daha sonra kendi eserlerini yapmaya başladıklarını söyledi.

Ermenistan ile Tunceli ve Artvin'de de sahne aldıklarını ifade eden Elkırmış, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 haftadır müzik ve tarih yolculuğu yapıyoruz. Anadolu müziği yapıyoruz, Anadolu'nun bugünkü ezgisini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Diyarbakır'da olmak süper, özel olarak buraya aşık bir insanım. Bir kültür zenginliği gördüm. Fransa, Türkiye ve Ermenistan ortaklığı olan bir grubuz. Ermenice, Türkçe ve Fransızca şarkılarımız var. Bugün burada Kürtçe şarkı da söyledik, yarınki konserimizde de Kürtçe şarkı söyleyeceğiz. Bütün dillere açık bir grubuz."

Elkırmış, kasım ayında Fransa'da albüm çıkarmak için bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.

"Amaç tüm halkların kardeşliğini simgeleyen müzik ve sanatsal etkinliktir"

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan ise Fransa'daki Ermeni bir vakfın bu organizasyonu düzenlediğini, kendilerinin de onlara mekan tahsis ettiğini aktardı.

Avrupa, Ermenistan ve Türkiye'deki halkların beraber müzik ve sanat yapmayı, bir araya gelip kardeşlik mesajları vermeyi amaçladığını dile getiren Ohanyan, "Müzik parçaları Kürtçe, Türkçe ve Ermenice. Amaç tüm halkların kardeşliğini simgeleyen müzik ve sanatsal etkinliktir." ifadelerini kullandı.

Tarihi kilisedeki etkinliğe katılan vatandaşlardan Aziz Yağan, farklı dillerde söylenen şarkıları çok beğendiğini dile getirdi.

Güzel bir gece geçirdiklerini belirten Yağan, "Diyarbakır normalde olması gereken gecelerden birini yaşıyor. Çok büyük problemler yaşadık, böyle etkinliklerle bu dostluğun, kardeşliğin tekrar devam edeceğini düşünüyorum." dedi.