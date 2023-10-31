Türkiye'den Şairlerden Filistin'e Destek Çağrısı

Türkiye'den bir grup şair, şairleri Filistin için 'Küresel İntifada' çağrısına destek vermeye davet etti. Çağrıda bulunan şairler arasında Hilmi Yavuz, Cahit Koytak, Haydar Ergülen, Ömer Erdem, Asuman Susam, Şeref Bilsel, Nilay Özer, H. Hüsrev Hatemi, Abdülkadir Budak, Süreyya Berfe, Mustafa Ruhi Şirin, Hüseyin Akın, Ali Ayçil ve Birhan Keskin bulunuyor.

Türkiye'den bir grup şair, şairleri Filistin için "Küresel İntifada" çağrısına destek vermeye davet etti.

Çağrıda bulunan şairler arasında Hilmi Yavuz, Cahit Koytak, Haydar Ergülen, Ömer Erdem, Asuman Susam, Şeref Bilsel, Nilay Özer, H. Hüsrev Hatemi, Abdülkadir Budak, Süreyya Berfe, Mustafa Ruhi Şirin, Hüseyin Akın, Ali Ayçil ve Birhan Keskin bulunuyor.

"Türkiye'den Sesleniyoruz Şairler Girişimi" başlığıyla yayımlanan çağrı metninde, şu ifadelere yer verildi:

"Haftalardır küçük bir kara parçasına, Gazze'ye, havadan, karadan, denizden saldırıp duruyor İsrail. Dünya basını bu tek yanlı, tek güçlü, tek karar vericisi olan amansız yıkımı 'savaş' olarak aktarmaya devam ediyor. Ortada bir savaş yok oysa. İnsanlık tarihinin en trajik yok etme planlarından biri devreye sokulmuş durumda.

Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar gözlerimizin önünde değil, gözlerimizin ta içinde yok oluyor! Evlerimizin odalarında, soframızdaki ekmekte, boğazımızdaki lokmada, hastane avlusunda oynayan çocukların çığlıklarında! Varoluşunu yalnızca yıkarak ve yok ederek sergileyen, merhamet duygusu harabeye dönmüş bir terör devleti, insan beyniyle beslenen mitolojik yaratıklar gibi her gün sayısız sivilin canını alıyor."

"Dünya düzeni"nin de katledilmiş insanların bedenlerini yalnızca bir istatistik olarak kullandığı vurgulanan metinde, şunlar kaydedildi:

"Ruhlarımızı rakamlara asla teslim etmeyeceğiz. Her ölen insanda insanlığın öldüğünü haykırmaya devam edeceğiz. Vadedilmiş barbarlığın 'insanlık'a karşı giriştiği bu büyük cürüm ve katliama karşı elbette şairlerin söyleyecek sözü var. Umudun karanlık tarafından yutulmasına müsaade etmeyeceğiz! Karşımızdaki, tarihin ender görülen vahşi güçlerinden biri de olsa; başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere, Gazze'nin insanlarının, kuşlarının, börtü böceğinin kendi yurtlarında özgürce yaşama hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bu onların doğuştan kazanılmış haklarıdır ve hiçbir güç bu hakkı ellerinden alamaz.

Bugün Gazze'de yüzlerce yıllık zulüm teknolojisinin birikimi icra ediliyor, yüzlerce yıla yayılabilecek zulüm bir kerede işleniyor. Akıl ve vicdanın kabul edemeyeceği bir yok etme planı, bir yıkım stratejisi bu. Barbarlığın geldiği nihai nokta. Bu aynı zamanda insani açıdan yıkıma uğramış, hiçbir geçerliliği kalmamış 'dünya düzeni'nin de son fotoğrafı. Bu fotoğrafı şairler olarak bilincimizle, ruhumuzla, sözcüklerimizle yırtıp atıyoruz. Biz şairler, Gazze'de ablukaya alınan insanlık onurunu ve 'varoluş'unu korumayı bir ödev kabul ediyor, katile 'dur' diyoruz. Bizler, en kısa zamanda Gazze'den bütün dünyaya çağrıda bulunmayı umuyoruz."