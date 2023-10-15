Türkiye'deki Yayıncılar Frankfurt Kitap Fuarı'na Tepki Gösterdi

Türkiye'deki yayıncılar, İsrail-Filistin çatışmasındaki tutumu nedeniyle Frankfurt Kitap Fuarı'na tepki gösterdi. Frankfurt Kitap Fuarı Yönetimi'nin Filistinli yayıncılara karşı tavır alırken, İsrail'in yaptığı katliamları destekleyen uygulamaları kabul edilemez bulunuyor. Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği, Filistin halkının ve yayıncı meslektaşlarının yanında olduklarını ve kitap fuarına katılmayacaklarını bildirdi.

Türkiye'deki yayıncılar tarafından, İsrail-Filistin çatışmasındaki tutumu dolayısıyla Frankfurt Kitap Fuarı'na tepki gösterildi.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Basın Yayın Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "Frankfurt Kitap Fuarı Yönetimi'nin Gazze'deki insanlık dramı ortadayken Filistinli yayıncılara karşı tavır koyarken, İsrail'in yaptığı katliamları açıkça destekleyen uygulamaları ve açıklamaları kesinlikle kabul edilebilir değildir." denildi.

Açıklamada "TBYM ve Basın Yayın Birliği Derneği üyesi yayıncılar olarak her zaman mağdur milletlerin yanında durduğumuz gibi bugün de Filistin halkının ve Filistinli yayıncı meslektaşlarımızın yanında durduğumuzu, haklı davalarını sonuna kadar desteklediğimizi ilan ederiz. Ayrıca üyelerimizin Frankfurt Kitap Fuarı'nın bu tavırlarını ve uygulamalarını protesto ederek kitap fuarına katılmayacaklarını bildiririz." ifadesine yer verildi.

Filistinli yazar Adania Shibli için Frankfurt Kitap Fuarı ve Avrupa Yayıncılar Federasyonunca düzenlenecek ödül töreninin iptal edildiği açıklanmış, organizasyonun "Hamas'ın İsrail'e karşı barbarca terörünü" şiddetle kınadığı belirtilmişti.

Shibli'nin Türkiye'de Can Yayınlarından çıkan "Küçük Bir Ayrıntı" adlı kitabı 1949'da İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli bir genç kızı konu alıyor.