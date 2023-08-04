Türkiye'de İlk Defa Yapılacak Yöntemle Müzedeki Eserlerin Eksik Parçaları Tamamlanacak

Türkiye'de ilk defa yapılacak yöntemle müzedeki eserlerin eksik parçaları tamamlanacak

BOLU - Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'ndan Bolu'ya gelen ekiplerce, müze bahçesinde bulunan 30'a yakın tarihi eserin eksik ve kırılmış parçaları 3D tasarım yöntemiyle tamamlanacak.

Bolu Müzesi bahçesinde bulunan tarihi eserler bakıma girdi. Bahçe içerisinde bulunan tarihi sütun, tarihi eserler ve lahit mezarlar için Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'ndan ekipler kente geldi. Kırılan, eksik ve topraktan eksik çıkan tarihi sütunlar Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'ndan gelen ekiplerce kontrol edildi. Türkiye'de ilk defa uygulanan, eksik parçayı 3D tarayıcı ile tamamlama yöntemiyle sütunlar üzerinde ekiplerin çalışmaları başladı. 3 boyutlu tarayıcının elde ettiği verilerin neticesinde o sütunlarda eksik parçanın birebir tamamlanmış hali taşlardan kesilerek eklenecek. Bahçe içerisinde eksik parçası olan 30'a yakın sütunda ekipler çalışmalarını 3 ay boyunca sürdürecek. Bolu Müzesi bahçesinde bulunan eserler koruyucu kimyasal uygulanıp uzun ömürlü hale getirilecek.

"Türkiye'de ilk defa yapılan bir yöntem olan 3 boyutlu tarayıcımızla eksik kısmın bir modelini oluşturuyoruz"

Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda görevli Uğur Genç, "Burada bir taş eserin replikasını yapmak üzere bulunuyoruz. Taş eserin eksik kısımlarının tamamlanması için taşı taşla tamamlama usulü ile bir çalışma yürüteceğiz. Bunu yapmak için de Türkiye'de ilk defa yapılan bir yöntem olan 3 boyutlu tarayıcımızla eksik kısmın bir modelini oluşturuyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz veri ile taş kesimi yaparak aynı yerine monte edeceğiz. Bu şekilde bir bütünlük arz edecek ve eserlerimiz daha sağlam olacak. Bunu bahçedeki tüm diğer eserlerde yapacağız. Çalışmalarımız yaklaşık 3 ay kadar sürecek. Çalışmalarımızın çerçevesinde taşlarımızın temizliğini de yapacağız" dedi.

"30 eserde bu çalışmalarımızı yürüteceğiz"

Müze bahçesinde bulunan 30 esere daha bu uygulamanın yapılacağını ifade eden Uğur Genç, "Bolu Müzesinin bahçesinde bulunan 30 eserde bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. Daha sonra temizlenmiş olan taşlarında üzerine yine bir koruyucu kimyasal uygulayıp, uzun ömürlü bir temizlik ve koruma sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.