Türkiye'de İlk Defa 'Karagözcüler Bayramı' Çalıştayı Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen 'Karagözcüler Bayramı' çalıştayı İstanbul'da başladı. Karagöz sanatçıları, araştırmacılar, resmi kurum temsilcileri ve akademik uzmanlar bir araya gelerek Karagöz sanatının geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için toplantılar gerçekleştirecek. Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Başkanı Enis Ergün, çalıştayın Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirilen özel bir proje olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'de ilk defa, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan 'Karagözcüler Bayramı' çalıştayının açılışı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'nun mini konseriyle Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA), Karagöz Derneği ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun ortaklaşa yürüteceği çalıştayda Karagöz sanatçıları, Karagöz araştırmacıları, ilgili resmi kurum temsilcileri ve akademik uzmanlar bir araya gelecek 'Somut olmayan kültürel miras' olarak nitelendirilen Karagöz sanatının geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için bir dizi toplantı gerçekleştirecek. 3 gün sürecek toplantılar sonrası hazırlanacak olan eylem planı ile Karagöz sanatının Dünya çapında tanıtımı yapılacak.

Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Başkanı Enis Ergün, Karagözcüler Bayramı, Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk defa hayata geçirdiğimiz özel bir proje. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nda aynı zamanda 'Karagöz Yüzyılı' demek istiyoruz. Milli kültür seferberliği anlayışıyla bugüne kadar, uzun yıllardır sanatçılarımızla, akademisyenlerimizle, müzisyenlerle somut olmayana kültürel mirasımız Karagöz sanatını ön planda tutmaya çalıştık, farkındalık oluşturmaya çalıştık. Hem ülkemize hem de uluslararası platformlarda tanıtmaya çalıştık. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında da sanatçılar, akademisyenler, müzisyenler, yönetmenler bir araya geldik ve karagözümüzün bu yüzyılda daha iyi nerelere geleceği noktasında fikirler üreteceğiz, istişareler edeceğiz dedi.