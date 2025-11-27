Türkiye, 43. Fecr Film Festivali'nde Odak Ülke Olacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen 43'üncü Fecr Film Festivali'nin, 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı kapsamında Türkiye'yi odak ülke olarak ağırladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 26 Kasım-3 Aralık 2025 tarihleri arasında yaklaşık 30 ülkeden 45 filmin katılacağı festival, bölgenin en önemli sinema etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yıl, yönetmenlerin anlatı dillerindeki şiirselliği ve görsel yorum gücünü merkeze alan temasıyla öne çıkan Fecr Film Festivali'nde Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 3 filmle temsil edilecek. Bu kapsamda seçkide yer alan bazı filmler aynı zamanda festivalin çeşitli yarışma bölümlerinde değerlendirilecek.

GÜNCEL FİLMLER İRANLI İZLEYİCİLERLE BULUŞTURULACAK

Kültür Yılı çerçevesinde hazırlanan, 'Çağdaş Türk Sineması' bölümü, önde gelen Türk yönetmenlerin yapıtlarını bir araya getirerek, Türk sinemasının güncel üretimlerini İranlı izleyicilerle buluşturacak. Murat Çeri'nin yönettiği, Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı 'Bir Adam Yaratmak', festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde Türkiye'yi temsil edecek. Yönetmen Erkan Tahhuşoğlu'nun 'Döngü' adlı filmi, festivalin Doğu Ufku (Eastern Vista) bölümünde; genç sinemacılara ve yeni yaratıcı seslere odaklanan Future Frame bölümünde ise Ceng İzgören'in 'Rayların Ötesinde' filmi Türkiye adına yarışacak.

Festival kapsamında ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın uluslararası alanda geniş yankı uyandıran filmi 'Kuru Otlar Üstüne', özel bir gösterimle İranlı izleyicilerin beğenisine sunulacak. 1-3 Aralık 2025 tarihleri arasında festival programı içinde Kültür Bakanlıkları ve Sinema Otoriteleri Buluşması gerçekleştirilecek. Bu çerçevede katılımcı ülke heyetleri arasında ikili teknik toplantılar düzenlenecek ve ülkelerin ortak yapım modellerine ilişkin uygulamalar ele alınacak. Fecr Film Festivali, sinema profesyonelleri ve uluslararası konukların katılımıyla 2 Aralık Salı günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.