Turkcell Yıldızlı Geceler Konserleri Müzik Tutkunlarını Buluşturuyor

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, müzik tutkunlarını sevdikleri sanatçılarla buluşturuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, müzikseverlerin her yıl ilgiyle takip ettiği Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri bu yaz 28 Temmuz'da Oğuzhan Koç ile başlıyor. 29 Temmuz'da Ziynet Sali ile devam eden ve Türkiye'nin yıldız sanatçılarını sanatseverlerle buluşturan Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, Vadi İstanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştiriliyor.

6 Ağustos'a kadar yıldız yağmurunun yaşanacağı açık hava sahnesinde, Berkay, Fatma Turgut, MaNga, Sertab Erener, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Simge Sağın, Kenan Doğulu ve Adamlar sahne alacak. Ayrıca müzikseverler Oğuzhan Koç, Ziynet Sali, Fatma Turgut ve Simge Sağın konserlerinden önce de fizy dj etkinliklerinde keyifli vakit geçirecek.

"Turkcell olarak herkesin bilgiye, kültüre ve sanata erişimini sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Turkcell olarak, teknolojinin yanı sıra kültür sanatın da erişilebilir ve kapsayıcı olması gerektiği inancıyla 20 seneden fazla süredir sanatsal etkinlikleri geniş bir yelpazede desteklediklerini belirterek, "Kültür sanat alanında da hayata dokunuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu sene de müzikseverleri ve sanatçılarımızı Turkcell Yıldızlı Geceler Konserleri ile bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm misafirlerimizin konser deneyimini en iyi şekilde yaşayabilmesi bizler için çok önemli. Turkcell'in sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulaması entegrasyonuyla görme engelli vatandaşlarımız da Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde yönünü ve yerini kolayca bulabilecek. Ayrıca Turkcell Yıldızlı Geceler'de 4 Ağustos Cuma akşamı gerçekleşecek Simge Sağın konseri, işitme engelli misafirlerimiz için işaret dili ile çevrilecek." ifadelerini kullandı.

Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerinin biletlerini, Turkcell'in ayrıcalıklar dünyası Platinum üyeleri yüzde 25 indirimli, Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy kullanıcıları ise yüzde 20 indirimli satın alabiliyor.