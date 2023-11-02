Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi, 3 yılda aralarında uluslararası ünlü isimler de olmak üzere 1000'e yakın sanatçı ve 500 bin izleyiciyi ağırladı. Turkcell, yaz aylarında sanat, müzik ve eğlenceyi izleyicilerle buluşturdu.

Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi 3 Yılda 1000 Sanatçı ve 500 Bin İzleyiciyi Ağırladı

Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi, 3 yılda aralarında uluslararası ünlü isimler de olmak üzere 1000'e yakın sanatçı ve 500 bin izleyiciyi ağırladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, 3 yıl boyunca yaz aylarında sanat, müzik ve eğlencenin coşkusunu Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde izleyicilerle buluşturdu.

İstanbul'un kültür-sanat hayatına renk katan Turkcell Vadi'de "Eğlencenin Yaz Hali" sloganıyla bugüne kadar 1000'e yakın yerli ve yabancı sanatçı sahne aldı. 2008'den beri yapılan ve sanatseverler için bir yaz klasiğine dönüşen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri de 2021 yılından bu yana Turkcell Vadi'de gerçekleştirildi. 3 yıldır yapılan etkinlikleri 500 bin izleyici takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak kültür sanat alanında bir çok etkinlik aracılığıyla insanların sosyal hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz. Son üç yıldır bu alanda verdiğimiz desteğin en güzel örneklerinden biri de Turkcell Vadi oldu. Kültür-sanat etkinliklerinde örnek olan Turkcell Vadi'de sanatta da kimseyi geride bırakmadan, engelli bireyleri de unutmayarak kültürel faaliyetlerden faydalanmalarını sağlayacak çalışmalara liderlik ettik. Bu vesileyle yarım milyon insana dokunmaktan mutluluk duyuyoruz."

Turkcell'liler indirimli izledi

Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde 3 yıldır devam eden etkinlikler serisinde Turkcell, müşterilerini unutmadı. 100 binden fazla Turkcell'li etkinliklerde hayatın her alanında ayrıcalıklar sunan Platinum ve dijital müzik platformu fizy sayesinde indirimli biletlerden ve ayrıcalıklardan faydalandı.

Türkiye'nin ödüllü açık hava sahnesi Turkcell Vadi'de engelli bireylere özel hizmetler de sunuldu. Tekerlekli sandalye hizmeti ve görme engelli bireyler için sahne önünde özel alanlar oluşturuldu.

Sürdürülebilir bir mekan anlayışı ve toplumsal fayda amacıyla alandaki geri dönüşüm otomatında e-atıklar toplandı. Turkcell Vadi'de yaz boyunca geri dönüşüm kutularında toplanan elektronik atıkların dönüşümünden elde edilen gelir, çocukların eğitimi için bağışlandı.

Türkiye'nin en genç açık hava sahnesi Turkcell Vadi, geçtiğimiz dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards'ta tek projeyle 3 altın ödül birden kazandı. Dünya çapında birçok projenin yarıştığı ödül programında Turkcell Vadi; etkinlik kategorisi, sanat ve iletişim kategorisi ile sponsorluk kategorisinde ödüle layık görüldü.