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Türkan Şoray Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle buluştu

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Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşiye katıldı. Şoray, festivalde Şanlıurfalı sevenleriyle buluştu ve uzun süredir ziyaret etmek istediği kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türk sinemasının sultanı" olarak bilinen Türkan Şoray, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşiye katıldı.

Şoray, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde Şanlıurfalı sevenleriyle buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde söyleşi gerçekleştiren Şoray, uzun süredir ziyaret etmek istediği kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sevenleriyle her buluşmasında büyük bir heyecan yaşadığını vurgulayan Şoray, şöyle konuştu:

"Çok istediğiniz bir şey olunca insan çok heyecanlanıyor. Sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu etti. Şanlıurfa, uygarlıkların ilk toprağı, tarihi, insanları, yemek kültürü, her şeyiyle bizim kalbimizde ve zihnimizde yer etmiştir. Bu akşam dönebilirdim, dönmek istemedim. Şanlıurfa'da kalacağım, doya doya Urfa'yı yaşamak istiyorum, insanlarıyla kucaklaşmak istiyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Şanlıurfa ülkemizin en nadide kentlerinden birisi, gerçekten ülkemi ve halkımızı çok seviyorum. İyi ki bu topraklarda doğmuş, yaşıyoruz."

Usta oyuncu, sinema hayatının ayrıntılarına ilişkin de bilgi verdi.

Türkan Şoray, bir hayranının "Hangi erkek başrol oyuncusuyla daha fazla oynamak isterdiniz?" sorusuna ise "Yılmaz Güney" cevabını verdi.

Sanatçı, söyleşinin sonunda hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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