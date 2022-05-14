Türk Yıldızları İskenderun'da nefesleri kesti - Haberler

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Türk Yıldızları İskenderun'da nefesleri kesti

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Seher - Kültür Sanat
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Türk Yıldızları İskenderun'da nefesleri kesti TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaptığı gösteri uçuşu ile izleyenler büyük heyecan yaşattı Hatay Valiliği, İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Teknik Üniversitesi ve İskenderun belediyesinin...

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Türk Yıldızları İskenderun'da nefesleri kesti

HATAY - TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaptığı gösteri uçuşu ile izleyenler büyük heyecan yaşattı

Hatay Valiliği, İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Teknik Üniversitesi ve İskenderun belediyesinin iş birliği ile organize edilen Türk Yıldızları gösterisi, Hatay'ın diğer ilçelerinden de gelen vatandaşların da katılımıyla yoğun ilgi gördü. Sahil şeridinde on binlerce vatandaş, Türk Yıldızları'nın gösterisini heyecanla izledi

İskenderun körfezi semalarında nefes kesen bir gösteri sunan pilotlar, birbirinden tehlikeli akrobasi hareketleriyle izleyenlere heyecan ve gurur dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisinden duydukları heyecanı dile getirirken tüylerinin diken diken olduklarını belirttiler. İskenderun Kaymakamı İskender Yönden Türk Yıldızlarına halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirterek Eylül ayında bir gösteri daha planladıklarını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Kültür Sanat

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