Türk ve Lübnan yemekleri füzyonu Beyrut'ta buluştu

Yunus Emre Enstitüsü Beyrut Ofisi, Türk ve Lübnan yemeklerini tek bir tabakta buluşturmayı amaçlayan 'Gastro-diplomasi Türkiye ve Lübnan Füzyon'u adından ortak bir program gerçekleştirdi. Program kapsamında Türk ve Lübnan lezzetleri 'füzyon' konsepti kapsamında aynı tabakta toplandı. Yarışmanın sonucunda ödüller sahiplerini buldu.

Lübnan'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Beyrut Ofisi, Türk ve Lübnan yemeklerini tek bir tabakta buluşturmayı amaçlayan "Gastro-diplomasi Türkiye ve Lübnan Füzyon"u adından ortak bir program gerçekleştirdi.

YEE Beyrut Ofisi, Gaziantep Üniversitesi, Varil Çorba Restoran Zinciri ve Türkiye Girişimcilik Akademisi Türkiye tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "Gastro-diplomasi Türkiye ve Lübnan Füzyon"u adından ortak bir program düzenledi.

Progam kapsamında ilk önce, Türk ve Lübnan lezzetini "füzyon" konsepti kapsamında aynı tabakta toplamaya çalışan 7 Lübnanlı aşçı, şeflerin önünde yarıştı.

Programa Türk şeflerden Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doç. Dr. Öğretim Üyesi Ceyhun Uçuk, Gaziantep Varil Çorba Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şahin, Lübnan'dan da Şef Ali Trablusi jüri olarak katıldı.

Tüm gün boyu süren yarışmanın sonuçlarının açıklanması için düzenlenen akşam yemeğinde ise Türk Şefler tarafından Lübnan ve Türk misafirler için özel bir yemek menüsü hazırlandı.

Türk musikisi eşliğinde düzenlenen akşam yemeğine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, YEE Beyrut Ofisi Koordinatörü Esra Yılmaz, Türk Hava Yolları Beyrut Ofisi Müdürü Muhammed Bilal Döner ve çok sayıda Lübnanlı katıldı.

Gastronominin diplomasi üzerinde önemine ilişkin kısa bir konuşma yapan Büyükelçi Ulusoy, "Bugünkü program dost ve kardeş Türk ve Lübnan arasındaki ortak bağların lezzet boyutuna vurgu yapıyor. Yüzyıllar boyunca ortak bir tarih paylaşan ve Türk ve Lübnan hakları dünyada şüphesiz ortak mutfaklarıyla öne çıkan milletleri temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Lübnan Füzyon programının tam bir gastro-diplomasi örneği teşkil ettiğini belirten Ulusoy, "Diplomasi sadece devletler arasındaki siyasi ilişkilerin yürütülmesinden ibaret olduğu artık çok geride kaldı. Diplomasi artık devletleri değil halkları yakınlaştırmayı ve kaynaştırmayı hedefliyor. Bu anlamda son dönemlerde öne çıkan kültürel diplomasi, farklı milletlerin birbirinin kültürünün tanımasına hizmet ediyor." dedi.

YEE Beyrut Ofisi Koordinatörü Yılmaz da yaptığı konuşmasında, "Kültürel diplomasinin önemli bir ayağı olan gastro-diplomasi, mutfak kültürlerini tanıtma, diğer ülkelerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinde ve kültürel etkileşimde önemli bir vasıtadır." diye konuştu.

Şeflerin titiz seçiminin ardından Mehdiye Ramazan "kebap" tabağı ile birinciliği, Umama eş-Şab "börek" tabağı ile ikinciliği ve Ömer Pehlevan da "İmam Bayıldı" tabağı ile üçüncülüğü kazandı.

Ramazan'a ödül olarak THY tarafından bir bilet takdim edilirken, Şab'a 100 dolar değerinde yemek bileti ve Pehlevan'a da YEE'de ücretsiz Türkçe dil kursu hediye olarak takdim edildi.