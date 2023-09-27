Türk Telekom, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde Sanatseverlerle Buluşuyor

Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde bir dizi etkinliğe imza atacak. Festival kapsamında konserler, film gösterimleri, ödüllü yarışmalar ve söyleşiler düzenlenecek.

Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 30 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi'nde birbirinden heyecanlı etkinlikler gerçekleştirecek.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Ekin Uzunlar, Ümit Besen, Pamela, Göksel, Ceza, Bilal Sonses, Gripin, Kolpa ve Can Bonomo'nun sevilen şarkılarının yükseleceği Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, festival süresince; yerli ve yabancı filmleri de izleyicilerle buluşturacak.

Yeşilçam'dan Hülya Koçyiğit ve oyuncu Atakan Çelik, Türk Telekom Lounge alanında hayranları ile bir araya gelecek.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinin deneyimlerini paylaşacağı söyleşilere ve dünyaca ünlü dijital oyunlara yönelik turnuvaların heyecanına sahne olacak.

Katılımcılar, AKM'de düzenlenen konser ve film gösterimlerinin yanında ödüllü yarışmalar ve interaktif sahne sohbetleriyle gün boyu festivalin tadını çıkaracak.

Ayrıca oyun severlere yönelik, dünyaca ünlü dijital oyunların turnuvaları düzenlenecek. Türk Telekom'un teknoloji ile sanatı buluşturduğu AKM, Robot Cafe'nin kahve ikramlarıyla ziyaretçilere dijital deneyimler sunarken, girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinin deneyimlerini paylaşacağı sohbetlere de ev sahipliği yapacak.