Türk Sinemasının önemli senaristlerinden Safa Önal için tören düzenlendi

Türk Sineması'nın önemli senaristlerinden Safa Önal için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Oğlu Umut Önal, törende duygusal anlar yaşadığını belirtirken, Hülya Koçyiğit ise Safa Önal'ın bıraktığı değerlerin Türk Sineması için her zaman var olacağını söyledi.

Hülya Koçyiğit ise, "Bugün onun bedenini yolluyoruz ama bize bıraktığı o kadar büyük değerler var ki; o değerler her zaman Türk Sineması izleyicisi için var olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren senarist Safa Önal, tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybetti. 'Vesikalı Yarim', 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 'Ah Güzel İstanbul', 'Ah Müjgan Ah', 'Dila Hanım', 'Tatar Ramazan', 'Tatlı Nigar', 'Doktor Civanım' gibi pek çok filmin senaryosunu yazan Önal için Beyoğlu'ndaki Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi.

Ünlü senaristin oğlu Umut Önal ile Hülya Koçyiğit, Suna Selen, Kerem Alışık, Ulvi Alacakaptan, Melih Çardak'ın da aralarında bulunduğu sinema ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) çelenk gönderdi.

" 'BENİM OĞLUN UMUT' KELİMELERİNİ DUYUNCA GÖZLERİNİ AÇTI"

Yazdığı senaryolarla Altın Koza ve Altın Portakal gibi önemli festivallerden çok sayıda ödül kazanan Önal'ın oğlu Umut Önal da "Bizim yaşarken sıra dışı bir ilişkimiz vardı. 6 gün boyunca yoğun bakımda hastanede kaldı, böyle bir süreç yaşadık. Beni şu aşamada en çok mutlu eden konu; son gün hariç ben beş gün de her gün yanına gelebildim. Her gün doktorundan bilgi aldıktan sonra yarım saat kadar onu öpebildim, sevebildim. Daha önemlisi oğlum ve Umut kelimeleri onun için çok kutsal iki kelimeydi. Çok yakın bir ilişkimiz vardı. 10 dakika boyunca 'Benim oğlun Umut' kelimelerini duyunca gözünü açtı. Ellerimi sıktı. Beş gün boyunca bunun yaşanması bana en çok huzur veren olay oldu. Bol bol veda etme fırsatı buldum. Yaşadığımız sürece çok yakındık, ayrılırken de yakın bir şekilde yavaş yavaş veda ederek, bolca zaman sahibi olarak istediğim her şeyi fazla fazla, döne döne paylaşma fırsatı verdi Allah bana. Elimi sıkması gözünü açması gibi ondan çok net cevaplar aldım. Bunun için şükürle doluyum" diye konuştu.

"TÜM SEVENLERİNİN BAŞI SAĞOLSUN"

Safa Önal'ın hayatının anlatıldığı belgeselden kesitlerin gösterilmesiyle başlayan törende Hülya Koçyiğit ve Kerem Alışık konuşma yaptı. Hülya Koçyiğit "Hepimizin başı sağolsun. Bugün sonsuza yolcu ettiğimiz Safa ağabeyimiz Türk Sineması dendiği zaman akla ilk gelen çok önemli bir yazar ve senarist, bir duayen. Çok uzun yıllara dayanan birlikteliklerimiz var. Birçok anımız var. O gerçekten çok saygı duyduğum, yürekten alkışladığım bir değerli büyüğüm. Bugün onu son yolculuğuna uğurluyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Bugün onun bedenini yolluyoruz ama bize bıraktığı o kadar büyük değerler var ki; o değerler her zaman Türk Sinema seyircisi için var olmaya devam edecek" dedi.

"HEP UMUT DEDİ, HAYATA HEP UMUTLA BAKTI"

Kerem Alışık ise Safa Önal'ın aile dostları olduğunu ifade ederek "Kelimelerin boyunu bükük oluyor sizi terk ediyor. Ama siz konuşmak zorundasınız, zor bir durum. Safa ağabey bizim ailemizin dostu, benim baba yarım, sünnetimde kirvem, ilk Fenerbahçe maçına gidişim, çocukluğum, gençliğim, okuma alışkanlığım, kitabım, sinemam, 'Ah Güzel İstanbul'um, 'Menekşe Gözlerim, 'İnleyen Nağmelerim. Ben başta sevgili Umut olmak üzere, tüm aileye, sevenlerine, sinemamıza baş sağlığı diliyorum. Safa ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum. Hep umut dedi, hayata hep umutla baktı. Sonra Umut doğdu, hayatı Umut oldu. Ama Umut da onun hayatı oldu her zaman Mekanı cennet olsun" dedi. Tören, helallik alınmasının ardından sona erdi. Safa Önal'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, cenaze aracına konularak Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

- İstanbul