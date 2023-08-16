Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ziya Taşkent Vefatının 24. Yılında Anılıyor

Türk sanat müziği sanatçısı ve bestekar Ziya Taşkent, vefatının 24. yılında anılıyor. Sanatçının hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler verilen haberde, unutulmaz besteleri ve önemli eserleri de paylaşılıyor.

"Rüzgar Susmuş Ses Vermiyor Nedendir", "Gücüme Gidiyor", "Ne Gelen Ne Soran Var, Acı Geçti Günlerim" gibi unutulmaz bestelere imza atan Türk sanat müziği sanatçısı ve bestekar Ziya Taşkent, vefatının 24. yılında anılıyor.

Adapazarı'nda 1932'de dünyaya gelen sanatçı, Pendik Ortaokulu, Kabataş Erkek Lisesi ve Ankara Gazi Lisesi'nde eğitim gördü.

Ziya Taşkent, sanat hayatına 1953'te Ankara Radyosunda başladı ve TRT bünyesinde farklı görevlerde bulundu.

Sahne çalışmalarına 1967'de başlayan sanatçı, 1973'ten itibaren Ankara Radyosunda koro yönetmenliği yaptı. Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Abacı, Seçil Heper ve Nesrin Sipahi ile konserler verdi.

Usta sanatçı, TRT'de 45 yıllık çalışmanın ardından 1998'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.

Kariyeri boyunca çok sayıda önemli eseri Türk sanat müziğine kazandıran Taşkent, birçok kez "Yılın Sanatçısı" ödülüne de değer görüldü.

17 Ağustos depreminde hayatını kaybetti

Yaklaşık 50 bestesi TRT repertuvarına giren Ziya Taşkent, 17 Ağustos 1999 depreminde Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, eşi Ulviye Taşkent, kızı Rengin Dalmanoğlu, torunları Ece ve Efe Dalmanoğlu ile hayatını kaybetti.

Sanatçının cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TRT'nin 2000'de piyasaya sürdüğü ve sanatçının eserlerinden oluşan albümün geliri, Taşkent'in yasal mirasçısı ve damadı Zafer Dalmanoğlu tarafından TRT Çocuk ve Gençlik Vakfına bağışlandı.

Kariyeri boyunca beste yapan ve sevilen eserleri sesiyle yorumlayan sanatçının sözlerini yazdığı tek eseri, hicaz makamındaki "Ne Gelen Ne Soran Var" adlı şarkı oldu.

Ziya Taşkent'in bestelerinden bazıları şunlar:

"Anılardan köşe bucak kaçmakla kurtulurum sanma sakın maziden", "Arayanım soranım hiç kalmamış", "Gurbet elde hatıralar tesellim", "Gurbette olduğum günlerden beri", "Ne gelen ne soran var acı geçti günlerim", "Yüreğimde gizli volkan kaynıyor", "Yağmur ol yağ başıma gözyaşım görünmesin", "Hani ben giderken mahzun kalacak acıklı bir şarkı tutturacaktın", "İzinde dolaşır bulamam seni", "Rüzgardın seninle yarışamadım", "Gün gelir seninle karşılaşırsak sessizce bir selam verip geçiver", "İlk aşkı unutmak çok kolay deme", "Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım", "Rüzgar susmuş ses vermiyor nedendir", "Yıllardır içimde sakladım seni", "Bir gün sevdiğimi anlayacaksın", "Gönül bülbülüme dargınsa güller", "Yollar uzak yollar geçit vermiyor", "Dün akşam elime bir resmin geçti", "Bir gün bu ayrılık biter diyordun", "Bir sır gibi sakladım senelerce sevgimi", "Sıcaktan çatlayan topraklar yine yağmuru hasretle bekliyor dostum" ve "Tükendi umutlarım kalmadı bir tek seven"