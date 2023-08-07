Türk Rock Müziğinin Efsanevi İsmi Erkin Koray'ın Vefatı Siyasiler Tarafından Taziye Mesajlarıyla Karşılandı

Kanada'nın Toronto şehrinde hayatını kaybeden Türk rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray için siyasiler taziye mesajları yayımladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erkin Koray'a Allah'tan rahmet dileyerek başsağlığı mesajları paylaştı.

KANADA'nın Toronto şehrinde rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden Türk rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray ile ilgili siyasilerden de tazeye mesajları yayımlandı.

Türk rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırıldı. Akciğer rahatsızlığı olduğu belirtilen Koray, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Müzik dünyasına sayısız eserler kazandıran sanatçı Erkin Koray'ın ölümünün ardından siyasiler tazeye mesajları yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Koray'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren bir mesaj yayımladı. Akşener, "Kalbimize işleyen efsane şarkılarıyla hem milletimizin takdir ve sevgisini kazanan hem de kültürümüze unutulmaz bir değer mirası bırakan usta sanatçımız Erkin Koray'a Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.