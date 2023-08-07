Türk Rock Müziğinin Efsanevi İsmi Erkin Koray'ın Vefatı Siyasiler Tarafından Taziye Mesajlarıyla Karşılandı
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Kanada'nın Toronto şehrinde hayatını kaybeden Türk rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray için siyasiler taziye mesajları yayımladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erkin Koray'a Allah'tan rahmet dileyerek başsağlığı mesajları paylaştı.
KANADA'nın Toronto şehrinde rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden Türk rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray ile ilgili siyasilerden de tazeye mesajları yayımlandı.
Türk rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırıldı. Akciğer rahatsızlığı olduğu belirtilen Koray, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Müzik dünyasına sayısız eserler kazandıran sanatçı Erkin Koray'ın ölümünün ardından siyasiler tazeye mesajları yayımladı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından Koray'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, "Unutulmaz eserleriyle gönüllere taht kuran, rock müziğin duayen isimlerinden Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koray için paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Büyük usta geride bıraktığı onlarca unutulmaz eser ile gönlümüzde ve hafızalarımızda yerini hep koruyacak."'ERKİN KORAY'I KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Koray'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerinde bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımında, "Müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray'ı, akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı. Şaşkın, Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi parçalarıyla o gök kubbemizde baki kalacak bir sestir" ifadelerine yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, paylaşımında üzüntüsünü belirterek, "'İnandım ki sevince vardır dünya.' Anadolu'nun özgün sesi Erkin Koray, gök kubbemizde hoş bir sada bırakarak aramızdan ayrıldı. Bu topraklara olan sevgisi ve inancı unutulmayacak. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı taziye mesajında şu sözleri kullandı: "Değerli sanatçı Erkin Koray'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Hafızamızda yer eden efsane şarkıları ile asla unutulmayacak olan, Anadolu rock müziğin değerli ismi Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Koray'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren bir mesaj yayımladı. Akşener, "Kalbimize işleyen efsane şarkılarıyla hem milletimizin takdir ve sevgisini kazanan hem de kültürümüze unutulmaz bir değer mirası bırakan usta sanatçımız Erkin Koray'a Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.