Türk mutfağı Yeni Zelanda'da tanıtıldı - Haberler

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Yeni Zelanda'da "Asırlık Tariflerle Türk Yemekleri Kursu" düzenlendi.

Türkiye'nin Wellington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre ülkenin önde gelen aşçılık okullarından Le Cordon Bleu'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından sağlıklı, yaratıcı ve sürdürülebilir yapısıyla ön plana çıkan tarifler uygulamalı gösterildi.

Büyükelçilik Şefi Özcan Kurt tarafından verilen eğitime okulun öğrenci ve mezunlarının yanı sıra Wellington'da bulunan diplomatik temsilciliklerin çalışanları ve aileleri katıldı.

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ömür Ünsay kursun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin coğrafyasını ve iklim çeşitliliği yansıtan Türk mutfağının aynı zamanda binlerce yıllık Türk kültürünün kuşaktan kuşağa zenginleştirilerek aktarılan önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.

Ünsay, bu zenginliğin Yeni Zelanda'da aşçı adayları başta olmak üzere yemek tutkunlarına tanıtılmasından da ayrıca mutlu olduğunu söyledi.

Etkinliğin kapanışında Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı okul kütüphanesinde kullanılmak üzere Le Cordon Bleu Direktörü Susan Townshend'e takdim edildi.