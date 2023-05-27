Türk Mutfağı Haftası'nda Hatay mutfağı tanıtıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde Hatay mutfağı tanıtıldı.

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde her yıl 21-27 Mayıs'ta düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde Hatay mutfağı tanıtıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın eşi Leyla Bağcı'nın ev sahipliğini üstlendiği etkinlikte, Hatay'a ait yöresel lezzetler başkent Bakü'de Azerbaycan'da görevli Türk büyükelçilerin eşlerinin beğenisine sunuldu. Etkinlikte, Türk şeflerin hazırladığı biberli ekmek, zeytinli zahter salatası, tepsi kebabı, Hatay kabak tatlısı ve Antakya künefesi gibi Hatay'a ait yöresel yemekler ikram edildi.

"Türk Mutfağı Haftası" etkinliği kapsamında Azerbaycan'daki büyükelçilerin eşlerini davet ettiklerini belirten Leyla Bağcı, "Bu programımıza katılan bütün misafirlerimize ayrıyeten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık' projesini de biz bugünkü yemeğimizi hazırlarken uyguladık ve bundan sonra da kendi evlerimizde de özel işlerimize de bu Sıfır Atık projesini uygulamaya devam edeceğiz. Biz Türkiye olarak 6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bu depremde 50 bin insanımızı kaybettik. 14 milyon civarında da insanımız bu depremden etkilendi ve yine 11 ilimiz bu depremde büyük bir yıkım yaşadı. Hatay ilimizde bu büyük yıkımı yaşayan illerimizden biri ve biz de bugünkü Türk mutfağı haftasında Hatay mutfağını da bu programda göstermek istedik. Medeniyetler şehri, kadim şehir Hatay mutfağının özel, güzel, leziz yemeklerini misafirlerimize sunduk. İnşallah bütün ülkemiz bu depremin yıkıntılarını en kısa zamanda atlatacak, tekrar dimdik ayağa kalkacak" diye konuştu. - BAKÜ