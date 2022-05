Türk Mutfağı Haftası Kahramanmaraş'ta başladı - Haberler

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, Kahramanmaraş'ta başladı.

Tatlı, tuzlu ve birçok çeşidi ile Türk kültürüne ve saray mutfağına yemekler çıkaran Kahramanmaraş'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi etkinliğe özel eserlerini çalarak müzik ziyafeti yaşattı. Ayrıca Kahramanmaraş'a özel dondurma, tarhana firiği, bazlama ve gözleme, ceviz ikramında da bulunuldu.

Programda konuşan Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, "Türk mutfağı hem ekolojik hem de kültürel bağlamda sürdürülebilir bir mutfaktır. Mutfakta sebze, meyve ya da et, yiyeceklerin her parçası kullanılır, boşa harcanmaz. İsraf etmemek amacıyla mutfakta her malzeme değerlendirilir. Geleneksel mutfağımız evlerde annelerimiz ve ninelerimizin, lokantalarda ise usta aşçılarımızın elinden kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılmaktadır. Tarihin önemli uygarlıklarına ve medeniyetlerine ev sahipliği yapan Kahramanmaraş'ın sahip olduğu kültür mirası, kendine özgü yöresel mutfağının gelişim ve değişiminde önemli rol oynamıştır. Dulkadiroğlu Beyliği'nden Osmanlı saraylarına uzanan ve günümüze kadar korunan asırlık Maraş mutfağı (ve baharatları) Türk yemek kültüründe özgün ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Doğasıyla, havasıyla, suyuyla ve endemik florasıyla meşhur olan Kahramanmaraş'ın sahip olduğu coğrafyanın yaşanmışlıklarla dolu kültürel çeşitliliği nedeniyle Maraş mutfağı kendine has lezzetler içermekte olup, bu da geçmişten bugüne çok zengin bir mutfak kültürü oluşmasını sağlamıştır. Kahramanmaraş'ın yöresel mutfak kültürü içerisinde tencereden sofraya sunulan özgün çorbaların ekşili yemekleri, köfte çeşitleri, enfes kebapları, salata türleri, rayihalı sıraları ile sokak lezzetlerinin sağlıklı ve besleyici gıda ürünleriyle maharetli ev hanımlarının, uzman aşçılardan ve onla şeflerin hünerli ellerinden hazırlanan yöresel mutfağın damaklara bıraktığı lezzetlerin tarifini sözlerle anlatabilmek mümkün değildir. Burada dünyaca ünlü Maraş dondurması başta olmak üzere gastronomi turizmi açısından zengin bir görünüm arz eden Maraş mutfağının doyumsuz lezzetlerinin ancak tadılarak ve yaşanarak anlaşılabilir bir haz olduğunu da ifade etmek isterim" dedi.

(Mustafa Kılınç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat