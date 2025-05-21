Türk Mutfağı Haftası Düzenlenecek

Türk Mutfağı Haftası Düzenlenecek
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 21-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde yerel lezzetlerin ve Türk mutfağının evrensel dilinin tanıtılacağını açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine ilişkin, "Yurt dışı temsilciliklerimizde düzenlenecek programlar ile mutfağımızın evrensel dili, farklı kültürlerle ortak sofralarda buluşacak" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Mutfağı Haftası ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu'nun ve dünyanın sofrası olan Türk mutfağı asırlardır toprağından ilhamla yoğrulan, el emeğiyle biçimlenen, kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültür hazinesidir. Medeniyetimizin taşıyıcısı olan tariflerimizi, bu yıl 'Türk Mutfağı Klasikleri' teması ile 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nda, sürdürülebilirlik ve yerel ürün önceliğiyle hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtacağız. 81 ilimizde gerçekleştirilecek etkinliklerle yerel lezzetler yeniden hayat bulacak. Yurt dışı temsilciliklerimizde düzenlenecek programlar ile mutfağımızın evrensel dili, farklı kültürlerle ortak sofralarda buluşacak" ifadelerini kullandı.

Türk mutfağını anlamak ve yaşatmak için atılan her adımı kıymetli bulduklarını aktaran Bakan Ersoy, "Tarih, coğrafya ve kültürel çeşitliliğin eşsiz bileşimi olan bu mirası, sadece damaklarda değil; dünyada Türkiye algısında da kalıcı izler bırakacak bir güce dönüştürmeye kararlıyız. Türk mutfağını yalnızca tanıtmak değil, aynı zamanda anlamak ve yaşatmak için atılan her adımı kıymetli buluyor; başta Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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