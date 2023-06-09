Türk Havacılık Tarihinin Önemli Kadın İsimlerinden Madelet Grabbe Başusta'nın Hayatı Belgeselle Anlatıldı

TÜRK havacılık tarihinin önemli kadın isimlerinden, Madelet Grabbe Başusta'nın hayatını konu alan 'Madelet-Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü' belgeselinin galası yapıldı.

Yönetmenliğini Nebil Özgentürk'ün üstlendiği, Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir İnönü Planör Okulu'nda eğitim gören ve ardından sırasıyla planör, paraşüt ve pilot brövesi alan Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Madelet Grabbe Başusta'nın hayatını konu alan, 'Madelet-Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü' belgeselinin galası, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleştirildi. Galaya; Madelet Grabbe Başusta ve eşi Hüseyin Başusta, THK Çağrı Heyeti Başkanı Ali Yüksel, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Hava Kuvvetleri komutanları ve davetliler katıldı. Programın açılışında Başusta'nın hayatını ve beraber geçirdikleri yılları anlatan eşi Hüseyin Başusta, belgeselin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

'İYİ Kİ VARSIN MADELET'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk'e tarihe not düştüğü için teşekkür ederek, Biz Madelet'i Düzce depremiyle tanıdık. Düzce'nin ve bölgemizin yaşadığı o ağır deprem günlerinden tanıyoruz kendisini. Pek çok şeye teşekkür etmek isterim ama o günler için ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Burada birazdan izleyeceğiniz gerçek hikayeler, hayatın gerçeği. İşte o 'kadın isterse' diye başlayan cümlelerin bir parça ete kemiğe bürünmüş hali. 100 yıldır bu ülkede kadın erkek, omuz omuza, taş üstüne taş koyan herkese buradan şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da ilmek ilmek dokuduğumuz o büyük Türkiye idealini, yine kadın erkek omuz omuza hep birlikte gerçekleştireceğiz. Biz Madelet'in çocukluğundan bu yana yaşadığı, elde ettiği başarıları; Türk kızlarına örnek olsun, motivasyon olsun, onların yolunu açsın, onlara ışık versin diye yıllardır dinliyoruz. İyi ki varsın Madelet diye konuştu.

'BAŞUSTA İLE GENÇLERİMİZİ BULUŞTURMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM'

THK Çağrı Heyeti Başkanı Ali Yüksel, Madelet Grabbe Başusta'nın henüz çocuk denilebilecek yaşta uçabilmek için her türlü zorluğa göğüs gererek büyük başarılara imza attığını belirterek, THK'nın en önemli görevi, havacılığı Türk Gençliğine sevdirmektir. Elbette hava sporları, havacılık endüstrisi bizim kurumumuzun önemli faaliyet alanlarındandır. Biz de 'Genç Kanatlar' isimli bir eylem planı hazırladık. Genç kanatlar bizim gençlik yapılanmamız ve gençlerle ilgili faaliyetler artık bu omurga üzerinden ilerleyecek. Hazırlamış olduğumuz eylem planının beşinci maddesi; önceki kuşaklarla genç havacılarımızın bağını kurmaktır. Bugün burada bunun çok güzel bir örneği tezahür etmekte. Önceki kuşakların en önemli temsilcilerinden biri olan Madelet Grabbe Başusta ile gençlerimizi buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyorum dedi. (DHA)