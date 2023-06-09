Türk Havacılık Tarihinin Önemli Kadın Figürü Madelet Grabbe Başusta'nın Belgeseli Ankara'da Galası Yapıldı

Madelet Grabbe Başusta'nın hayatının anlatıldığı 'MADELET-Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü' belgeselinin galası Ankara'da yapıldı. Belgeselin gösterimi öncesinde konuşan Türk Hava Kurumu (THK) Çağrı Heyeti Başkanı Ali Yüksel, Madelet Grabbe Başusta'nın 'en büyük hayali uçmak olan, bu alanda büyük başarılara imza atan, bröveleri ve ödülleri bulunan bir hanımefendi' olduğunu belirtti.

Türk havacılık tarihinin önemli kadın figürlerinden Madelet Grabbe Başusta'nın hayatının anlatıldığı "MADELET-Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü" belgeselinin galası Ankara'da yapıldı.

Resim ve Heykel Müzesi'ndeki belgeselin gösterimi öncesinde konuşan Türk Hava Kurumu (THK) Çağrı Heyeti Başkanı Ali Yüksel, Madelet Grabbe Başusta'nın "en büyük hayali uçmak olan, bu alanda büyük başarılara imza atan, bröveleri ve ödülleri bulunan bir hanımefendi" olduğunu belirtti.

Başusta'nın eşi Hüseyin Başusta da gözyaşlarıyla gerçekleştirdiği konuşmasında, insanların hayattayken ödüllendirilmeleri gerektiği düşüncesinden hareketle belgeseli yapmaya karar verdiklerini söyledi.

"Biz mezara girdikten sonra arkamızdan yapılan methiyelerin, heykellerin bir anlamı yok." diyen Başusta, bir Cumhuriyet kadınının arşivini paylaşmak istediklerini dile getirdi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de yaklaşık 22 yıldır siyasetle uğraştığını, ağırlıklı olarak kadın çalışmalarına yoğunlaştığını ifade etti.

Belgeselin "kadın isterse" diye başlayan cümlelerin ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu kaydeden Keşir, büyük Türkiye idealini kadınların ve erkeklerin omuz omuza gerçekleştireceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından, yönetmenliğini Nebil Özgentürk'ün yaptığı belgesel izleyiciyle buluştu.

Gala gecesinde, Madelet Grabbe Başusta'nın yanı sıra THK Çağrı Heyeti üyeleri yer aldı.