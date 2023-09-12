Türk Hattatların Eserleri Özbekistan'da Sergilendi

Albayrak Grubu tarafından düzenlenen Hat Sanatları Sergisi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ziyaretçilerle buluştu. Serginin açılışına çok sayıda davetli katıldı ve sergide 30'a yakın farklı eser yer aldı.

Türk hattatların eserlerinden oluşan Hat Sanatları Sergisi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ziyaretçilerle buluştu.

Albayrak Grubu tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Taşkent'teki Sanat Galerisi'nde başlayan serginin açılışına Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan Kültür Bakanı Danışmanı Şavkat Artikov, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali Riza Tezcan, Albayrak Medya Satış ve Pazarlama Müdürü Abdullah Hanönü ile çok sayıda davetli katıldı.

Hanönü, burada yaptığı konuşmada, Albayrak Grubu olarak kültüre, sanata ve mimariye çok değer verdiklerini, 9 yıldır hattatlara hazırlattıkları geleneksel hat takvimini Türkiye'nin farklı bölgelerinde ziyarete açtıklarını anımsatarak, bu sene ilk defa yurt dışına açıldıklarını ve ata yurdu Özbekistan'da sergi düzenlediklerini belirtti.

Hanönü, Albayrak Grubunca her sene farklı bir tema ile hazırlanan Hat Eserleri Sergisi'nin bu kez gönül coğrafyalarından Özbekistan'da düzenlendiğini ve bunun yurt dışında tertip ettikleri ilk sergi olduğunu vurgulayarak, "Ey İman Edenler" temasıyla hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin bu kez İslam Medeniyetinin kadim şehirlerinden biri Taşkent'te sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu, TİKA ile işbirliğinde düzenlenen sergide 30'a yakın farklı eserin yer aldığını aktardı.

Artikov da Özbekistan'da ilk defa hat sanatları sergisinin düzenlenmekte olduğunu kaydederek, bundan dolayı Türk tarafına teşekkür etti. Artikov, serginin iki ülke arasındaki kültürel bağların daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

"Kur'an-ı Kerim Hicaz'da nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı"

Büyükelçi Bekar ise Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin iki halkın tarihi ve köklü kardeşlik bağları temelinde ve her alanda hızla geliştiğini, bu bağlamda, Asya'nın kalbinde, Tarihi İpek Yolu'nun merkezinde yer alan Atayurdu Özbekistan ile Türkiye arasında daha güçlü kültürel bağların kurulmasını önemli bulduklarını anlattı. Bekar, halihazırda açılışı yapılan ve müşterek kültürlerin incelikli ürünlerini sanatseverlerin dikkatine sunan hat sanatı sergisi gibi kültürel faaliyetlerin de bunun bir uzantısı olduğunun altını çizdi.

Hat sanatının İslam güzel sanatlarının en özel dallarından biri olduğunu, İslam yazısının Atlas Okyanusu'ndan Endonezya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafi sahada yaşayan Müslüman milletler tarafından kullanılan ortak mirası olduğunu ifade eden Bekar, Osmanlı hat sanatının, gerek Osmanlı Devleti'nin resmi belgelerinde kullanılması, gerekse sanatsal açıdan büyük bir estetik değer kazanması sebebiyle İslam dünyası ve diğer ülkelerde büyük bir etki yarattığını vurguladı.

Bekar, "Tarihsel olarak İstanbul, Türkler tarafından fethedildikten sonra hat sanatının ölümsüz merkezi olmuştur. Bütün İslam dünyasında tartışmasız kabul edilen bu gerçek en güzel biçimde şu sözlerle ifadesini bulmuştur: 'Kur'an-ı Kerim Hicaz'da nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı.' İşte bugün bu gelenekten gelen sanatçılarımızın en özel eserlerini görme imkanı bulacağız." dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ülkede hat sanatının canlandırılmasına büyük önem atfettiğini ve Taşkent'teki İslam Medeniyetleri Merkezi'ne yaptığı bir ziyarette bizzat Türkiye'yi örnek vermek suretiyle hattatlık merkezleri açılması gerektiğini ifade ettiğini anımsatan Bekar, "Biz de Türkiye olarak aynı medeniyet havuzundan beslenen Türk ve Özbek sanatkarları bir araya getirmeye ve yeni hattatların yetişmesinde elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız." diye konuştu.