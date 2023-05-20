Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

TÜRK Halk Müziği Sanatçısı Nuri Sesigüzel'in ölümüyle ilgili doktoru Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel açıklama yaptı.

86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kaybetti. Sesigüzel'in bir süredir tedavi gördüğü öğrenilirken doktoru kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, "Saat 02.45 civarında hayatını kaybetti. Daha önceden kalp krizi geçirmişti kalp yetmezliği vardı. Kalp pili, ritim bozukluğu ve diyabeti olan bir hastamızdı. Maalesef çoklu organ yetmezliğine girdi, tüm çabalarımıza rağmen uzun süredir yatakta tedavi görüyordu" dedi.

Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.