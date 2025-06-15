Türk Filmleri Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde Temsil Ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli "Kanto" ve "Sahibinden Satılık Rahmet" filmleri, 27. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nin "Asian New Talents" yarışma bölümünde Türkiye'yi temsil ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ensar Altay'ın yönettiği "Kanto" filmi dünya prömiyerini 27. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nin "Asian New Talents" bölümünde gerçekleştirdi.

Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in yazıp yönettiği "Sahibinden Satılık Rahmet" filmi de dünya prömiyerini aynı seçkide yapacak.

Her iki yapım da yönetmenlerinin ilk uzun metrajlı sinema filmi olma özelliğini taşıyor.

Belgesel çalışmalarıyla tanınan Ensar Altay'ın ilk kurmaca filmi olan Kanto, yaşlı bir kadının kayboluşunu ve çevresindekilerin bu duruma karşı sessizliğini merkezine alıyor.

Oyuncu kadrosunda Didem İnselel, Sinan Albayrak, Ece Bağcı, Yıldız Kültür ve Züleyha Yıldız'ın yer aldığı film, daha önce Saraybosna Film Festivali'nin Cinelink Work in Progress seçkisine de davet edildi.

Sahibinden Satılık Rahmet ise Çankırı'nın Yenice köyüne düşen bir göktaşının ardından gelişen sıra dışı olayları mizahi bir anlatımla sinemaya taşıyor.

Türkiye'ye özel bir bölüm ayrıldı

Bu yılki festival programında Türkiye'ye ayrılan özel bir bölüm de bulunuyor.

"Türkiye Özel Bölümü" kapsamında Hatice Aşkın'ın "Adresi Olmayan Ev", Seyfettin Tokmak'ın "Tavşan İmparatorluğu", Emine Yıldırım'ın "Gündüz Apollon Gece Athena" adlı filmleri gösterilecek. Bu seçki, yeni jenerasyon Türk yönetmenlerinin özgün anlatımlarını ve Türk sinemasının tematik çeşitliliğini uluslararası izleyiciye tanıtmayı amaçlıyor.

Ayrıca Türkiye, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek Şanghay Uluslararası Film ve TV Market'te de temsil edilecek. Türkiye standı aracılığıyla uluslararası yapımcılar, dağıtımcılar, yönetmenler, satış temsilcileri ve film profesyonelleriyle Türk sinema sektörü temsilcileri bir araya gelecek.

Ortak yapım ve dağıtım olanaklarının değerlendirilmesi açısından bu platform, önemli bir işbirliği zemini sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen bu güçlü katılım, Türk sinemasının küresel görünürlüğünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı genç yeteneklerin dünya sahnesine taşınmasına da katkı sağlıyor.